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陸劇男神任嘉倫否認嫖妓！遭指3億收買狗仔黑料　4點律師聲明反擊

▲陸劇男神任嘉倫發律師聲明否認嫖妓、出軌5大謠言，也不是花3億收買狗仔的翻車男星。（圖／翻攝任嘉倫微博）
▲陸劇男神任嘉倫發律師聲明否認嫖妓、出軌5大謠言，也不是花3億收買狗仔的翻車男星。（圖／翻攝任嘉倫微博）

記者羅凌筠／綜合報導

34歲陸劇男神任嘉倫以《錦衣之下》、《周生如故》爆紅，晉升古裝劇一線小生，在微博擁有2500萬粉絲，2018年他公布與女友聶歡已婚生子，年僅28歲就升格人夫，因為不堪忍受被影射嫖妓，任嘉倫昨（28）日發布律師聲明，一次否認「嫖娼」、「出軌」、「賣淫」、「離婚」、「二胎」5大謠言，狗仔也否認任嘉倫花3億買斷爆料。

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▲白鹿（左）在《周生如故》收到任嘉倫血書，形容這輩子眼淚快流光了。（圖／中天娛樂台提供）
▲任嘉倫（右）因古裝偶像劇《周生如故》晉升頂流小生。（圖／中天娛樂台提供）
任嘉倫透過律師闢謠，提出4點聲明：「關於任嘉倫先生嫖娼、出軌、賣淫、離婚、二胎等不實言論，純屬惡意造謠誹謗。任嘉倫先生從未有過上述行為，針對任嘉倫先生的誹謗言論，已經構成對任嘉倫先生名譽權的侵犯。我方已經委託律師對部分相關網絡用戶及其侵權言論進行證據固定，並向法院遞交相關侵權案件立案材料。」

▲任嘉倫《錦衣之下》圈粉無數。（圖／LiTV、任嘉倫工作室歡瑞世紀提供）
▲任嘉倫靠古裝劇《錦衣之下》圈粉無數。（圖／LiTV、任嘉倫工作室歡瑞世紀提供）
以拍到鋒菲世紀復合而被封為「中國第一狗仔」的卓偉，預告要公開某古裝劇頂流的出軌瓜（瓜指爆料），結果傳出被爆料的男星要花6800萬（約台幣3億元）收買狗仔，卓偉受訪否認這個要翻車的男星是任嘉倫，「我說的是『2字』男星，不是R姓男星，當事人她要爆的事，只是這個男星黑料的一部分。」他也否認要翻車的男星會花錢，「別說6800萬，我連6800塊都沒見到。」

▲任嘉倫否認嫖娼、出軌、賣淫、離婚、二胎5大謠言。（圖／翻攝任嘉倫微博）
▲任嘉倫否認嫖娼、出軌、賣淫、離婚、二胎5大謠言。（圖／翻攝任嘉倫微博）

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