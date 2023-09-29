陸劇男神任嘉倫否認嫖妓！遭指3億收買狗仔黑料 4點律師聲明反擊
34歲陸劇男神任嘉倫以《錦衣之下》、《周生如故》爆紅，晉升古裝劇一線小生，在微博擁有2500萬粉絲，2018年他公布與女友聶歡已婚生子，年僅28歲就升格人夫，因為不堪忍受被影射嫖妓，任嘉倫昨（28）日發布律師聲明，一次否認「嫖娼」、「出軌」、「賣淫」、「離婚」、「二胎」5大謠言，狗仔也否認任嘉倫花3億買斷爆料。
記者羅凌筠／綜合報導
任嘉倫透過律師闢謠，提出4點聲明：「關於任嘉倫先生嫖娼、出軌、賣淫、離婚、二胎等不實言論，純屬惡意造謠誹謗。任嘉倫先生從未有過上述行為，針對任嘉倫先生的誹謗言論，已經構成對任嘉倫先生名譽權的侵犯。我方已經委託律師對部分相關網絡用戶及其侵權言論進行證據固定，並向法院遞交相關侵權案件立案材料。」
以拍到鋒菲世紀復合而被封為「中國第一狗仔」的卓偉，預告要公開某古裝劇頂流的出軌瓜（瓜指爆料），結果傳出被爆料的男星要花6800萬（約台幣3億元）收買狗仔，卓偉受訪否認這個要翻車的男星是任嘉倫，「我說的是『2字』男星，不是R姓男星，當事人她要爆的事，只是這個男星黑料的一部分。」他也否認要翻車的男星會花錢，「別說6800萬，我連6800塊都沒見到。」