新北今新增5例本土登革熱 八里、五股筍園列高風險管制
新北市政府衛生局今（29）日再宣布新增5例本土登革熱病例，分別為居住在汐止區1例、淡水區1例、八里區1例及五股區2例，其中汐止、淡水及八里共3人有台南及雲林旅遊史；另因確診的五股男性個案無中南部活動史，但因其平日於五股住家附近竹筍園活動，而另確診的五股女性又與八里區確診個案有八里長坑道竹筍園活動史，為防疫情擴散，將相關區域列為高風險場域限制，並針對五股及八里區個案同住家人、農友共273人進行健康監測及有症狀主動採檢，目前均無症狀。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局說明，針對個案住家及活動地周邊進行孳生源清除及噴藥，除了於八里區及五股區高風險區域插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施，更將八里長坑道及五股德音筍園區域列為高風險場域管制，限制人員進入，請民眾配合防疫禁止進入，如發現民眾擅闖管制區域，將處6萬至30萬元罰款。
新北市政府衛生局長陳潤秋表示，自今年八月起累計至目前新北累積共25例，其中22例與南部相關，五股區3例無旅遊史，尚無基因定序，提醒民眾中秋連假期間，與親友團聚郊遊賞月、戶外烤肉時，儘量穿著淺色長袖衣褲、於身體裸露處噴灑或塗抹衛福部許可含DEET（敵避）的防蚊液等自我防護措施，保障健康；呼籲如有出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史及接觸史，以利診斷及時通報與治療。