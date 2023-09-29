女毒通緝犯身藏安毒遇警遭搜出罪加一等送辦

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市警察局第二分局27日18時30分許執行巡邏勤務中，在金華路4段看見1女子走於路旁身形極為熟悉，經轉頭細看員來為已查緝多日未果之吳姓女毒品通緝犯(42歲)，立即上前攔下確認身分後實施逮捕。詢問確認身分中，員警察覺吳女神情緊張，且以各種理由直要聯繫朋友到場，也為員警特別提高警覺來注意。
警方將其安全帶返派出所後即由女警對其身上物品實施搜身檢查，果不其然在其內褲內竟還藏有安非他命3包重19.51公克，經實施毒品及尿液檢驗均呈現第二級毒品陽性反應，全案調查除依違反毒品危害防制條例調查送辦外，並將溯查毒品來源，通緝部分也依法解送台南地檢署歸案。
第二分局表示，吳嫌因涉嫌毒品案件，於今年9月台南地方檢察署發佈通緝在逃，員警積極查捕毒品逃犯，並在盤檢詢問中察言觀色、發覺異常，研判身藏不法後帶回詳予搜身檢查，繼而起獲安毒，讓其沒有機會移轉毒品來規避調查，積極任事態度足堪嘉許。
台南吳姓女毒品通緝犯27日晚間在金華路4段行走時，遭眼尖員警認出上前攔查，確認為台南地檢署發佈的通緝犯，隨後帶返派出所由女警對其實施搜身檢查，起出安非他命毒品3包，訊後依違反毒品危害防制條例送辦，通緝部分依法解送歸案。
台南市警察局第二分局27日18時30分許執行巡邏勤務中，在金華路4段看見1女子走於路旁身形極為熟悉，經轉頭細看員來為已查緝多日未果之吳姓女毒品通緝犯(42歲)，立即上前攔下確認身分後實施逮捕。詢問確認身分中，員警察覺吳女神情緊張，且以各種理由直要聯繫朋友到場，也為員警特別提高警覺來注意。
警方將其安全帶返派出所後即由女警對其身上物品實施搜身檢查，果不其然在其內褲內竟還藏有安非他命3包重19.51公克，經實施毒品及尿液檢驗均呈現第二級毒品陽性反應，全案調查除依違反毒品危害防制條例調查送辦外，並將溯查毒品來源，通緝部分也依法解送台南地檢署歸案。
第二分局表示，吳嫌因涉嫌毒品案件，於今年9月台南地方檢察署發佈通緝在逃，員警積極查捕毒品逃犯，並在盤檢詢問中察言觀色、發覺異常，研判身藏不法後帶回詳予搜身檢查，繼而起獲安毒，讓其沒有機會移轉毒品來規避調查，積極任事態度足堪嘉許。