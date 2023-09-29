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翁國禎慶祝府城建城四百年發願製作四百份陶藝品結緣

▲陶藝大師翁國禎（中）贈缽，受到興濟宮董事長吳福春（左三）熱烈歡迎。（圖／記者劉悅儷攝，2023,09,29）
▲陶藝大師翁國禎（中）贈缽，受到興濟宮董事長吳福春（左三）熱烈歡迎。（圖／記者劉悅儷攝，2023,09,29）

記者張振興/台南報導

慶祝中秋節，大觀音亭暨祀典興濟宮昨天上午舉辦拍照上傳臉書和打卡贈送陶藝大師翁國禎陶藝作品活動，大師手工捏製陶缽，個個造型和釉色不同，每件都是大師的心血，不一個小時就被領取一空。

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陶藝大師翁國禎大師出身鶯歌，在國內陶藝界有「大翁」之稱，十 數年前，在鶯歌工作室從四樓摔到一樓身受重創，腦部與手部受傷，七年多前移居台南就醫治療，身體健康大致恢復。


翁國禎係由全台聞名的紅娘團體「素素家族」負責人黃富傳引荐，來到祀典興濟宮向醫神保生大帝祈求身體健康，再配合中醫療養，病情大為好轉，目前行走矯健自如，外貌看不出曾受過重創，從此他感謝保生大帝庇佑，常來大觀音亭暨祀典興濟宮參拜，喜歡亭宮的祭祀氛圍，更因此激發創作的靈感。


翁大師更在和廟方接觸後，感受到興濟宮濃厚的文化氣息，更能感應到廟的磁場，每逢神明聖誕，都主動奉獻作品祝壽，且為了配合台南建城四百年，主動提出製作四百個小缽，由廟方協助和民眾結緣。


興濟宮特別於中秋節，舉辦自拍上傳臉書和打卡致贈大師陶藝作品並和大師合照的活動，董事長吳福春表示，束口的陶缽有傳承的意味，不但吃飯、喝湯、品茗諸事相宜，還有聚財之意，也希望陶藝創作在大師的推廣之下，源遠流長，藉由贈缽活動，希望宗教信仰也能深耕民眾生活之中。

▲小朋友喜孜孜獲得大師贈缽 ，並把握機會和大師合影。（圖／記者劉悅儷攝，2023,09,29）
▲小朋友喜孜孜獲得大師贈缽 ，並把握機會和大師合影。（圖／記者劉悅儷攝，2023,09,29）
大翁老師發心製作四百份手工捏陶作品和民眾結緣，昨天是第一批的一百件陶缽，參加民眾相當踴躍，一個小時被領取一空。翁國禎表示，陶藝創作和他的生活結為一體，只要靈感一來，創作的熱忱就源源不絕，也是他最快樂的時刻。他喜歡享受創作過程的喜悅，也樂見和他有緣的民眾，藉由陶藝小品欣賞陶藝創作之美。


翁國禎大師的陶藝作品，廟方目前安排於官廳前展示，他相當喜歡台南，藉由創作手部捏陶的動作進行復健，目前已在台南中西區定居，還有民眾向他學習陶藝創作，將繼續在人文薈萃的府城發光發熱。

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