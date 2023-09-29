翁國禎慶祝府城建城四百年發願製作四百份陶藝品結緣

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陶藝大師翁國禎大師出身鶯歌，在國內陶藝界有「大翁」之稱，十 數年前，在鶯歌工作室從四樓摔到一樓身受重創，腦部與手部受傷，七年多前移居台南就醫治療，身體健康大致恢復。
翁國禎係由全台聞名的紅娘團體「素素家族」負責人黃富傳引荐，來到祀典興濟宮向醫神保生大帝祈求身體健康，再配合中醫療養，病情大為好轉，目前行走矯健自如，外貌看不出曾受過重創，從此他感謝保生大帝庇佑，常來大觀音亭暨祀典興濟宮參拜，喜歡亭宮的祭祀氛圍，更因此激發創作的靈感。
翁大師更在和廟方接觸後，感受到興濟宮濃厚的文化氣息，更能感應到廟的磁場，每逢神明聖誕，都主動奉獻作品祝壽，且為了配合台南建城四百年，主動提出製作四百個小缽，由廟方協助和民眾結緣。
興濟宮特別於中秋節，舉辦自拍上傳臉書和打卡致贈大師陶藝作品並和大師合照的活動，董事長吳福春表示，束口的陶缽有傳承的意味，不但吃飯、喝湯、品茗諸事相宜，還有聚財之意，也希望陶藝創作在大師的推廣之下，源遠流長，藉由贈缽活動，希望宗教信仰也能深耕民眾生活之中。
大翁老師發心製作四百份手工捏陶作品和民眾結緣，昨天是第一批的一百件陶缽，參加民眾相當踴躍，一個小時被領取一空。翁國禎表示，陶藝創作和他的生活結為一體，只要靈感一來，創作的熱忱就源源不絕，也是他最快樂的時刻。他喜歡享受創作過程的喜悅，也樂見和他有緣的民眾，藉由陶藝小品欣賞陶藝創作之美。
翁國禎大師的陶藝作品，廟方目前安排於官廳前展示，他相當喜歡台南，藉由創作手部捏陶的動作進行復健，目前已在台南中西區定居，還有民眾向他學習陶藝創作，將繼續在人文薈萃的府城發光發熱。