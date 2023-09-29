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連假第2天繼續塞！國5北向早上10點塞至深夜、南向6點開始塞

▲高公局表示，明（29）日是中秋連假第2天，將湧現北返車流，國5北向將從10點塞至深夜、南向6點開始塞。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）
▲高公局表示，明（29）日是中秋連假第2天，將湧現北返車流，國5北向將從10點塞至深夜、南向6點開始塞。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）

記者李琦瑋／台北報導

截至今（29）日下午3點，國道全線交通量達71.5百萬車公里，預估本日交通量為123百萬車公里。明天是中秋連假第2天，高公局預估國5南向的南港系統至頭城路段，從早上6點開始塞至14點；國5北向的宜蘭至坪林路段則從明早10點塞至深夜23點，長達13小時。高公局表示，明天下午出現北返車流，建議國5用路人9點前就要出發；西部國道，從南部出發的用路人在9點前出發、中部出發者在12點前出發。

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高公局預報員謝東宏指出，今天下午14點多的路況，國1南向新竹路段車多壅塞、國3南向三鶯路段壅塞、國1南向彰化路段路況正常、國3南向霧峰路段車多；國1南向路竹路段、永康路段都發生事故回堵，累積達4公里，事故皆已排除，車流紓解中；國5南向南港石碇路段、石碇坪林路段都呈現車多情形。另外，國5南向雪隧通過量為3萬2666輛次，較去年中秋節同期減少2%。

謝東宏預測明天路況指出，北部地區南向部分，國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西路段於早上8點到中午12點，車多壅塞；國5南向的南港系統至頭城路段，預估早上6點起會有車流出現，持續到14點逐漸緩解；國1北向圓山至大華系統路段則是中午時段（10至12點）較壅塞。

謝東宏說，明天將有北返車流出現，北部地區，國1北向苗栗至湖口路段、國3北向的關西至大溪路段，在15點後會有車流出現，持續到19、20點，另外在國5北向的宜蘭至坪林路段，預估從明早10點塞至深夜，長達13小時。

中部地區上午主要以往南車流為主，國1南向彰化至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰系統，車流集中在早上9點至中午12點；北返車流部分，國1北向的西螺至埔鹽系統、國3北向竹山至中興路段及草屯至霧峰路段，預估在14點到15點之間有北返車流，持續到19、20之後逐漸紓解。

南部地區，國10東向鼎金系統至燕巢系統，在早上10至11點間會有零星車流；國10西向仁武至左營端路段，在15點至18點會有車流集中情形。

明天交通管制措施包括國1埔鹽系統、西螺，國5石碇、坪林在5點至12點，有實施南入的匝道封閉；國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱，在中午12點至21點實施北入的匝道封閉；明天國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口，在13點至18點有實施3人以上的高乘載管制。連假期間，國道採單一費率、0至5點暫停收費，國3新竹系統至燕巢系統，採單一費率再8折。

高公局提供明天國道好走時段及路段，謝東宏說，明天上午以往南車流為主，西部國道建議在早上6點前或12點後出發，國5部分建議5點前或17點後出發；下午會有北返車流，建議西部國道，從南部出發的用路人在9點前出發、中部出發者在12點前出發，國5建議9點前出發。

好走路段建議國1、國3改走台61線；南投往返台中地區改走台63線；霧峰往返台中以北，改走台74線或國4；宜蘭往台北地區改走台9線。

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