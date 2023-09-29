藍白合不合？華山論劍雖精彩 郭台銘：俠之大者 為國為民
總統大選四腳督，藍白整合也成外界關注焦點。今（29）日傳出民眾黨丟出由具有公信力的第三方民調，推出最強人選，輸的就退選。鴻海集團創辦人同時也是總統擬參選人郭台銘今天走訪苗栗頭份的苗栗連署總部時，對此回應表示「俠之大者、為國為民」。
記者李春台／苗栗報導
郭台銘今日出席苗栗白沙屯拱天宮160週年廟慶致詞時表示，媽祖為台灣人民帶來遠離鬥爭與戰爭的希望，祈求天上聖母讓台灣有改變的機會。他隨後走訪苗栗連署總站，現場百餘位民眾看到郭現身，熱情高喊加油。
對於媒體提問，民眾黨主張以公信第三方民調進行整合，郭台銘回應說，金庸的華山論劍雖然很精彩，但他比較喜歡射鵰英雄傳裡的一句話，「俠之大者、為國為民」，並未針對媒體提問直接回答，隨後他也轉身離開，由幕僚代答其餘的提問。
在拱天宮的參拜觀禮結束後，郭台銘旋即前往位於頭份市中央路的苗栗連署總站，感謝支持者及勉勵工作人員，現場百餘位民眾看到郭台銘現身連署站紛紛激動不已，歡呼與加油聲不絕於耳。他向支持者表達誠摯感謝，並期許在大家的努力下一起拼出苗栗連署好成績。
此外，工作人員在郭台銘不知情的情況下準備生日蛋糕，提前為他送上驚喜與祝福，郭為現場民眾分切蛋糕，與來連署的支持者一同歡度生日。