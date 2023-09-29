亞運電競／《英雄聯盟》金牌戰！中華出奇招抗韓　無奈仍吞下首敗

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📍中華隊：辛吉德、卡力斯、妮可、婕莉、銳空
📍韓國隊：賈克斯、銳兒、阿璃、剎雅、亞歷斯塔
金牌賽首戰，中華隊在選角階段中華隊馬上出招，上路在韓國選下賈克斯後，後手直接拿下辛吉德，打野Karsa也搬出卡力斯配合，遊戲時間5分鐘，韓國靠著線路吃兵線優勢率先取得小龍，6分25秒，韓國上路搭配打野成功拿下首殺，但此時雙方經濟差距仍只有600元上下。
8分53秒，韓國韓國上路選擇越塔洗兵，中華隊趁機打野、下路、輔助3人集結拿下擊殺，不過韓國隊也在下半部取得Rest的人頭，並讓自身下路吃塔皮發育；接著雙方都進入營運階段，15分鐘時韓國隊經濟領先中華1500元，直到19分40秒，韓國在擁有3條小龍的情況下，用預示者拆除上路2塔，中華隊則鏡像拆除對方下路塔，經濟差距來到4000元左右。
本場第一波大型會戰則發生在21分40秒左右，兩隊為了爭奪龍區位置，在河道碰撞，中華隊中路FoFo的妮可大絕「1坐3」，讓中華隊成功擊殺韓國中路阿璃，並守下韓國龍魂點，比賽現場觀眾也開始齊喊「中華隊加油」，不過遊戲時間接近25分鐘，中華隊下路Doggo在中路被抓，韓國順勢拿下巴龍推中，將優勢雪球滾起。
最終中華隊的經濟差距不斷被韓國隊拉大，包括防禦塔、龍魂等物件一一拿下，在裝備差距過大的情況下，中華隊在團戰也難以發揮，各點一一被擊破，最終在遊戲時間29分07秒主塔爆裂，韓國隊先下一城。
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