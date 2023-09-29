超Chill！「靠海邊生活節」彌陀海岸休閒農場登場

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「靠海邊生活節」結合了彌陀、梓官區當地的區公所及農漁會，還有財團法人農村發展基金會、在地休閒農場等。財團法人農村發展基金會董事長蔡復進說，近年透過積極走訪各地與青年進行交流，發現其實臺灣的青年蘊含無限的能量，這次基金會與國發會彌羅港青培站合作辦理「靠海邊生活節」活動，更是看到了年輕人對土地的熱愛與創意。
農業部農村發展及水土保持署分署長邱啓芳說，為了翻轉彌陀區偏鄉的印象，農村水保署以台17線為軸帶，推動區域的發展，不只希望高雄沿海的梓官、彌陀、永安、茄萣能逐漸串聯，甚至能往台南七股學甲來延伸，打造台17線各種特色產業、生態及文化，也希望能透過各種農村再生政策的推展，提供更多有意投入故鄉發展的青年更堅實的後盾。
活動中有來自六龜傳承三代的欣園製茶的新銳茶藝師徐盛暘，帶領六龜在地青年農民榮獲月映杯泡茶全國賽的多項殊榮，以及使用優質農產手做的點心、農產及文創，更有來自南高屏澎的青年農民共同參展，將南臺灣各地的豐饒物產與美麗的海洋景觀結合來推廣展售。
活動也結合寵物友善的議題，安排寵物互動遊戲、寵物溝通及寵物寫真等，吸引許多毛孩與毛爸媽到場體驗，加上現場各種多種親子DIY、特色攤位及野餐，搭配美麗的沿海落日夕陽美景，「靠海邊生活節」活動將持續到9月30日晚間。