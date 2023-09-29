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超Chill！「靠海邊生活節」彌陀海岸休閒農場登場

▲「靠海邊生活節」9/29-9/30在彌陀海岸休閒農場登場。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.29）
▲「靠海邊生活節」9/29-9/30在彌陀海岸休閒農場登場。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.29）

記者陳美嘉／高雄報導

為推動高雄優質農產品及寵物友善，今(29)日在彌陀海岸休閒農場舉辦「靠海邊生活節」，規劃了特色物產、親子手作DIY、寵物體驗等多元活動，活動將持續到9月30日晚間，民眾可以在中秋連假的傍晚時分體驗美麗海景與草地廣場結合的音樂饗宴。

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國發會彌羅港青培站不斷嘗試連結公私部門資源，用創新思維與作法加強故鄉的特色發展與知名度。百大青農張博仁的創立漁人隊作為青年返鄉投入養殖產業的培訓育成基地、以職人精神推出的責任生產商品、推動地方休憩觀光及食農教育的餘香咖啡，嘗試以產業六級化的方式來翻轉故鄉；加上有豐富農村發展社造經驗的許維哲來推動各種青年培力引導課程，讓彌陀梓官越來越多的青年也開始對家鄉的發展有想法與行動。

▲「靠海邊生活節」規劃了特色物產、親子手作DIY、寵物體驗等多元活動。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.29）
▲「靠海邊生活節」規劃了特色物產、親子手作DIY、寵物體驗等多元活動。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.29）
「靠海邊生活節」結合了彌陀、梓官區當地的區公所及農漁會，還有財團法人農村發展基金會、在地休閒農場等。財團法人農村發展基金會董事長蔡復進說，近年透過積極走訪各地與青年進行交流，發現其實臺灣的青年蘊含無限的能量，這次基金會與國發會彌羅港青培站合作辦理「靠海邊生活節」活動，更是看到了年輕人對土地的熱愛與創意。

農業部農村發展及水土保持署分署長邱啓芳說，為了翻轉彌陀區偏鄉的印象，農村水保署以台17線為軸帶，推動區域的發展，不只希望高雄沿海的梓官、彌陀、永安、茄萣能逐漸串聯，甚至能往台南七股學甲來延伸，打造台17線各種特色產業、生態及文化，也希望能透過各種農村再生政策的推展，提供更多有意投入故鄉發展的青年更堅實的後盾。

▲活動結合寵物友善的議題，現場還有各種多種親子DIY、特色攤位及野餐等。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.29）
▲活動結合寵物友善的議題，現場還有各種多種親子DIY、特色攤位及野餐等。（圖／記者陳美嘉攝，2023.09.29）
活動中有來自六龜傳承三代的欣園製茶的新銳茶藝師徐盛暘，帶領六龜在地青年農民榮獲月映杯泡茶全國賽的多項殊榮，以及使用優質農產手做的點心、農產及文創，更有來自南高屏澎的青年農民共同參展，將南臺灣各地的豐饒物產與美麗的海洋景觀結合來推廣展售。

活動也結合寵物友善的議題，安排寵物互動遊戲、寵物溝通及寵物寫真等，吸引許多毛孩與毛爸媽到場體驗，加上現場各種多種親子DIY、特色攤位及野餐，搭配美麗的沿海落日夕陽美景，「靠海邊生活節」活動將持續到9月30日晚間。

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