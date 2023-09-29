割韭菜之神？深圳男畢業1年豪捐母校2億 校友稱他靠炒虛擬幣致富
該說是神校友嗎？中國深圳大學日前舉行建校40周年校慶，許多畢業校友當天紛紛捐款給母校致意。其中，有一位2018年經濟學院校友張宇峰，以個人名義捐了人民幣5000萬、約新台幣2.2億元。張宇峰去年才剛畢業，踏入社會1年就能拿出超過2億元回饋母校，引發熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據中國媒體報導，張宇峰大二起就在蝦皮等企業實習，大四時就已經在學校舉辦講座，分享「實現財務自由的創新創業之路」，據稱還曾經前往麥肯錫等知名機構實習，並曾擔任ABD Venture對沖基金的合夥人。
據其他校友表示，張宇峰在大學時間就開始投資虛擬幣，曾和同學分享他的炒幣經驗，「早就已經財富自由」，還說張宇峰「好幾門課都沒考，不知道後面有沒有考」。
從時間點來看，NFT現在雖然已經95％市值歸零，但在張宇峰就學期間，確實曾經有過輝煌泡沫，張宇峰若趕上那段好時光，並及時轉手售出「割韭菜」，是有可能獲利豐厚，但若要賺到可以捐母校2億的程度，那他也得先擁有雄厚資本才有可能辦到。網傳張宇峰是騰訊創始人之一張志東的兒子，不過這說法並未獲得證實。關於張宇峰究竟如何年輕致富，仍是議論紛紛。