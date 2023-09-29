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亞運電競／《英雄聯盟》中華隊與韓爭金！徐展元：真的好想贏韓國

▲杭州亞運電競項目《英雄聯盟》金牌戰今（29）日晚間7點正式開打！由中華隊對決被譽為「世界最強」的韓國隊，對此，愛國主播徐展元也發文替我國選手加油。（圖／徐展元臉書）
▲杭州亞運電競項目《英雄聯盟》金牌戰今（29）日晚間7點正式開打！由中華隊對決被譽為「世界最強」的韓國隊，對此，愛國主播徐展元也發文替我國選手加油。（圖／徐展元臉書）

記者潘毅/綜合報導

杭州亞運電競項目《英雄聯盟》金牌戰今（29）日晚間7點正式開打！由中華隊對決被譽為「世界最強」的韓國隊，對此，愛國主播徐展元也發文替我國選手加油，並說出經典名言：「真的好想贏韓國！」

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2022年杭州亞運會首次把電競列入正式比賽項目，也成為台灣的奪牌獎庫，昨（28）日《快打旋風5》項目台灣選手「GamerBee」向玉麟拿下銀牌、「五股石油王」林立偉拿下銅牌，直接銀包銅，今（29）晚英雄聯盟項目更是已經保底銀牌，朝爭金之路邁進中。

▲中華隊《英雄聯盟》項目將在金牌戰對上韓國（圖／KESPA）
▲《英雄聯盟》韓國隊匯集世界上最強的選手，成為中華隊奪金最大的阻礙。（圖／KESPA）
對此，熱血主播徐展元稍早也在臉書上發文替我國選手打氣「杭州亞運電競英雄聯盟台灣要與韓國爭奪金牌啦！讓我用多年前COSPLAY遊戲角色的照片來集氣加油！真的好想贏韓國！我知道這一戰非常艱難，地獄級的難度，比棒球贏韓國還要難！但我們不能未戰先怯，期待台灣選手有超水準表現，演出奇蹟！越過高牆！擊敗韓國大魔王！」

此外徐展元也期望，這次杭州亞運是能帶動台灣電競再奮起的絕佳機會，「如果我們能贏韓國，奪金牌！那著實能激勵民心，再造11年前2012年TPA奪世界冠軍時的台灣電競熱潮！」

▲杭州亞運《英雄聯盟》中華代表隊今（28）日傳回捷報，以2:0強勢戰勝越南，晉級明天的金牌戰。（圖／取自中華電競協會臉書）
▲《英雄聯盟》中華代表隊在今（29）晚金牌戰出征。（圖／取自中華電競協會臉書）
為了力挺中華隊，嘉義知名網紅小商人也發文集氣，表示若中華隊贏過韓國奪金，就發200份雞排若是台灣選手能在「線上單殺」韓國傳奇選手李相赫（Faker）一次，就將再追加送出100份。

杭州亞運《英雄聯盟》中華隊由教練陳如治（WarHorse）、上路徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）、打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助胡碩傑（SwordArt）出戰，除了上路2位選手外，其餘選手在職業賽皆效力中國LPL賽區。

英雄聯盟金牌戰中華VS韓國比賽觀看連結點此

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