亞運電競／《英雄聯盟》中華隊與韓爭金！徐展元：真的好想贏韓國

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對此，熱血主播徐展元稍早也在臉書上發文替我國選手打氣「杭州亞運電競英雄聯盟台灣要與韓國爭奪金牌啦！讓我用多年前COSPLAY遊戲角色的照片來集氣加油！真的好想贏韓國！我知道這一戰非常艱難，地獄級的難度，比棒球贏韓國還要難！但我們不能未戰先怯，期待台灣選手有超水準表現，演出奇蹟！越過高牆！擊敗韓國大魔王！」
此外徐展元也期望，這次杭州亞運是能帶動台灣電競再奮起的絕佳機會，「如果我們能贏韓國，奪金牌！那著實能激勵民心，再造11年前2012年TPA奪世界冠軍時的台灣電競熱潮！」
為了力挺中華隊，嘉義知名網紅小商人也發文集氣，表示若中華隊贏過韓國奪金，就發200份雞排若是台灣選手能在「線上單殺」韓國傳奇選手李相赫（Faker）一次，就將再追加送出100份。
杭州亞運《英雄聯盟》中華隊由教練陳如治（WarHorse）、上路徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）、打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助胡碩傑（SwordArt）出戰，除了上路2位選手外，其餘選手在職業賽皆效力中國LPL賽區。
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