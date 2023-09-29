談「藍白合」突改口！柯文哲：放心最後一定合、勿把人都當成敵人

警大返鄉專車司機竟傳酒駕　學生自治會緊急要求更換司機

▲警大學生自治會租用民間遊覽車載送學生返鄉前，1名駕駛經3次酒測全都超標，學生自治會當下要求遊覽車業者更換司機。（圖／記者李春台翻攝）
▲警大學生自治會租用民間遊覽車載送學生返鄉前，1名駕駛經3次酒測全都超標，學生自治會當下要求遊覽車業者更換司機。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台／桃園報導

中央警察大學昨（28）日秋節學生返鄉專車傳出司機酒測超標事件，學生自治會租用民間遊覽車載送學生返鄉前，1名駕駛經3次酒測全都超標，學生自治會當下要求遊覽車業者更換司機，同時聯繫龜山警分局員警到校協助處理，當下學生苦候至晚間7時許，遊覽車司機到場，經酒測後符合標準，終於順利載送學生返鄉。警大強調，學生都是未來國家執法幹部，主動防制酒駕司機上路，才能有效避免可能之發生之酒駕意外憾事發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據指出，警大昨天在秋節前安排返鄉專車，由學生自治組織招商租賃民間遊覽車接送學生返鄉與返校，共計有15輛遊覽車到校，學生自治會在專車開車前均實施司機酒測之標準作業程序。

其中下午5時30分遊覽車到校後，學生依據SOP針對所有15輛遊覽車司機進行酒測，其中一名司機經過3次酒測皆超標，學生自治會當下聯繫遊覽車公司業者立即更換司機，同時聯繫龜山警分局坪頂派出所員警到校處理，該班學生則在場等候，遊覽車公司於晚間7時許更換司機，該司機經酒測合格後，順利安全載送學生返鄉。

警大指出，學生都是國家未來執法幹部，為防範於未然，返鄉專車出發前主動防制酒駕司機上路，有效避免可能之酒駕意外憾事發生，並確保學生安全。

屏東BMW遭射成蜂窩！專案小組尋獲作案車輛　槍手棄車逃逸

逾期進口蛋假冒國產貨賣！仲毅老闆法官裁定50萬交保

匯款20萬要投資茶餅賺暴利　警方攔阻：對方不是賣茶的

日籍男子拒繫安全帶遭航警請下機　華航沖繩班機延誤2小時抵台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞