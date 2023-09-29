警大返鄉專車司機竟傳酒駕 學生自治會緊急要求更換司機
中央警察大學昨（28）日秋節學生返鄉專車傳出司機酒測超標事件，學生自治會租用民間遊覽車載送學生返鄉前，1名駕駛經3次酒測全都超標，學生自治會當下要求遊覽車業者更換司機，同時聯繫龜山警分局員警到校協助處理，當下學生苦候至晚間7時許，遊覽車司機到場，經酒測後符合標準，終於順利載送學生返鄉。警大強調，學生都是未來國家執法幹部，主動防制酒駕司機上路，才能有效避免可能之發生之酒駕意外憾事發生。
記者李春台／桃園報導
據指出，警大昨天在秋節前安排返鄉專車，由學生自治組織招商租賃民間遊覽車接送學生返鄉與返校，共計有15輛遊覽車到校，學生自治會在專車開車前均實施司機酒測之標準作業程序。
其中下午5時30分遊覽車到校後，學生依據SOP針對所有15輛遊覽車司機進行酒測，其中一名司機經過3次酒測皆超標，學生自治會當下聯繫遊覽車公司業者立即更換司機，同時聯繫龜山警分局坪頂派出所員警到校處理，該班學生則在場等候，遊覽車公司於晚間7時許更換司機，該司機經酒測合格後，順利安全載送學生返鄉。
警大指出，學生都是國家未來執法幹部，為防範於未然，返鄉專車出發前主動防制酒駕司機上路，有效避免可能之酒駕意外憾事發生，並確保學生安全。