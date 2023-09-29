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鄧麗君歌曲原唱是他！日資深歌手棚橋靜雄離世　享壽85歲

▲棚橋靜雄離世享壽85歲，他生前唱紅歌曲〈Break Up, But I Love You〉，鄧麗君曾演唱過該曲中文版〈別離〉。（圖／翻攝TBS芸能&情報まとめ推特）
▲棚橋靜雄離世享壽85歲，他生前唱紅歌曲〈Break Up, But I Love You〉，鄧麗君曾演唱過該曲中文版〈別離〉。（圖／翻攝TBS芸能&情報まとめ推特）

記者吳雨婕／綜合報導

日本資深男歌手棚橋靜雄於1962年組建樂團「Los Indios」，在樂團中擔任隊長與主唱，唱紅歌曲〈Break Up, But I Love You〉，鄧麗君曾演唱過該曲中文版〈別離〉，而江蕙與洪榮宏演唱的台語歌〈歡喜再相逢〉原曲，也正是這首歌。他去年在團體60周年演唱會上宣布正式退休，沒想到近日傳出他已經於19日凌晨因多重器官衰竭離世，享壽85歲。

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綜合日媒報導，日本歌手協會於日前發表聲明，提到棚橋靜雄19日因多重器官衰竭，於埼玉縣的醫院過世。事實上，棚橋靜雄去年才在樂團60周年的演唱會上宣布退休，同時親自挑選新人加入，無奈傳出離世消息，日本歌手協會主席田邊靖雄寫下悼念文，直言：「他的許多熱門歌曲都是時代的象徵，將銘刻在日本的音樂歷史上。」

▲棚橋静雄離世，享壽85歲。（圖／livedoornews推特）
▲▼棚橋靜雄離世，享壽85歲，〈別れても好きな人〉是他的成名作之一。（圖／livedoornews推特）
▲棚橋静雄離世，享壽85歲。（圖／翻攝推特）
 
對於棚橋靜雄離世，田邊靖雄有無盡的感傷，悲痛表示：「感覺就像是他已經決定了繼任者，然後就離開了。」90歲的歌手身兼該協會顧問的菅原洋一，回憶與棚橋靜雄相處的點滴，語氣孤獨的提到，去年才在「Los Indios」60周年的演唱會上擔任嘉賓與棚橋靜雄相見，沒想到年紀比棚橋靜雄大的他，卻眼睜睜看著老友先走一步，「請在天堂用好聲音唱歌。」

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