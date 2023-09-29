▲中秋就是要烤肉！　營養師教「5密技」防熱量爆表、吃致癌物

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中秋健康烤肉 遵守5指南不NG衛生福利部南投醫院陳佳祺營養師建議：
1.優先選擇蔬菜食材：蔬菜富含膳食纖維、類黃酮與多酚化合物等植化素，可多選用當季蔬菜如玉米筍、甜椒、香菇、筊白筍、絲瓜等來減少烤肉對健康的危害。
2.減少高油脂食材：應避免五花肉、雞皮、培根、香腸、熱狗、內臟等高油脂食物，因為高油脂食物不僅熱量高，滴入炭火中也會產出較多的多環芳香烴化合物(PAHs)，具致癌風險，對身體危害較大。盡量優先選用豆干、瘦肉、去皮雞肉、魚肉、帶殼海鮮等低脂食材，減少飽和脂肪攝入。
3.注意鈉含量：醃製品、加工製品、調味料與烤肉醬皆為高鈉製品，需注意食用量。
4.控制食物燒烤時間：長時間高溫炭燒會使食物容易烤焦或吸收過多的燻煙，建議食物盡量切薄，可將較難熟的食材先燙或微波過以降低燒烤時間，也能避免食物烤不熟而吃下肚造成腹瀉問題；或利用電烤盤及瓦斯烤盤，簡單快速食材易熟、不用生火亦可減少不完全燃燒產生的多環芳香烴化合物。
5.適量少負擔：購買過量很常發生食材重複冷凍解凍，保存不當而造成食物腐敗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59333
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