綠營盼高市立委全上　郭倍宏：做太久沒作為所以他來了

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賴清德同樣高度重視南台灣選區，地方輔選會議同樣欽點強化輔選區域，包括接替現任立委劉世芳參選左楠區的新人李柏毅，另名則是遇上民視前董座郭倍宏挑戰的現任立委趙天麟，務必確保票票入匭、力保「八仙過海」。
對此，郭倍宏認為，ㄧ個國家內有不同政黨，百家爭鳴，各政黨各政治人物各憑本事，以爭取選民的認同。有人執政，有人監督，各司其職，國會才不會淪為ㄧ言堂，人民的利益才不會被「只有一種聲音」淹沒不見。
郭倍宏也強調，完全執政是完全傲慢，還是能苦民所苦？絕對的權力使人絕對的腐化，這是大家都懂的道理。當ㄧ個國會殿堂內，代表高雄市的國會議員，只有一個政黨，只有一種聲音，，就沒有人針貶時政，沒有人為民眾看守國家預算、監督施政，結果就會出現各種怨聲載道的奇怪政策，請問同黨同志要如何彼此監督？這就是所謂的絕對霸權。
團結的概念應該是指團結在「一個台灣」的意念下，而非團結在一個政黨之下。因此，郭倍宏喊出這種團結只為一黨之私，出發點是為了單一政黨，這不是為全民利益所喊出來的團結。他主張團結在「一個台灣」之下，來對抗「一個中國」的壓力。
高雄這麼美好的城市，如果永遠是固定的老面孔進入國會，那代表高雄市民對現況生活百分之百的滿意，事實果真是如此嗎？郭倍宏表示，總統票他支持投可以捍衛台灣主權的總統候選人賴清德。至於立委方面，選民應該想一想，如果高雄市只有一個政黨，在國會只有一種聲音，這到底是團結，還是專政？別被這種為一黨之私喊出來的團結口號給迷惑了，團結不是這樣濫用的！