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綠營盼高市立委全上　郭倍宏：做太久沒作為所以他來了

▲高雄市第6選區立委參選人郭倍宏表示，總統大選挺賴清德，至於立委呢? 做太久，沒作為，高雄人值得更好的，所以他來了 !（圖／立委參選人郭倍宏辦公室提供）
▲高雄市第6選區立委參選人郭倍宏表示，總統大選挺賴清德，至於立委呢? 做太久，沒作為，高雄人值得更好的，所以他來了 !（圖／立委參選人郭倍宏辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「啥米 ? 民進黨主席賴清德欽點的13個重點輔選選區也包括我這區？」高雄市第6選區立委參選人郭倍宏聽聞賴清德看重高雄市第6選區看重他這個人時表示! 總統大選他們挺賴清德，已不容贅述。至於立委呢? 做太久，沒作為，良幣繼續升級，高雄人值得更好的，高雄選民生活想再升級，所以他來了 ! 他希望高雄第六選區成為團結台灣意識的示範區，請大家一起加油！

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距離選舉倒數106天，民進黨主席暨總統參選人賴清德民調持續領先，另不忘拉抬小雞，據悉賴清德在9月中親自盤點全台選情，將全台13選區列為首波強化輔選區域，包括3名現任立委與10名挑戰艱困選區的新人，將以「多站台、送軍援與促整合」等多元方式，並結合黨中央，與競辦進行攻防，力拚國會過半。

賴清德同樣高度重視南台灣選區，地方輔選會議同樣欽點強化輔選區域，包括接替現任立委劉世芳參選左楠區的新人李柏毅，另名則是遇上民視前董座郭倍宏挑戰的現任立委趙天麟，務必確保票票入匭、力保「八仙過海」。

對此，郭倍宏認為，ㄧ個國家內有不同政黨，百家爭鳴，各政黨各政治人物各憑本事，以爭取選民的認同。有人執政，有人監督，各司其職，國會才不會淪為ㄧ言堂，人民的利益才不會被「只有一種聲音」淹沒不見。

郭倍宏也強調，完全執政是完全傲慢，還是能苦民所苦？絕對的權力使人絕對的腐化，這是大家都懂的道理。當ㄧ個國會殿堂內，代表高雄市的國會議員，只有一個政黨，只有一種聲音，，就沒有人針貶時政，沒有人為民眾看守國家預算、監督施政，結果就會出現各種怨聲載道的奇怪政策，請問同黨同志要如何彼此監督？這就是所謂的絕對霸權。

團結的概念應該是指團結在「一個台灣」的意念下，而非團結在一個政黨之下。因此，郭倍宏喊出這種團結只為一黨之私，出發點是為了單一政黨，這不是為全民利益所喊出來的團結。他主張團結在「一個台灣」之下，來對抗「一個中國」的壓力。

高雄這麼美好的城市，如果永遠是固定的老面孔進入國會，那代表高雄市民對現況生活百分之百的滿意，事實果真是如此嗎？郭倍宏表示，總統票他支持投可以捍衛台灣主權的總統候選人賴清德。至於立委方面，選民應該想一想，如果高雄市只有一個政黨，在國會只有一種聲音，這到底是團結，還是專政？別被這種為一黨之私喊出來的團結口號給迷惑了，團結不是這樣濫用的！

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