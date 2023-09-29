亞運現場／好威！王冠閎200公尺蝶式奪銀牌 台灣近25年第一人
（21:25更新）「台灣蝶王」王冠閎今（29）日在杭州亞運男子200公尺蝶式決賽，游出1分54秒53的成績，僅次於日本本多燈，拿下銀牌，也是中華隊史睽違25年，再度有男子選手站上頒獎台，上一次亞運游泳項目男子項目台灣有人奪牌，剛好是他的恩師黃智勇。
特派記者廖聿偉/杭州報導
王冠閎在預賽牛刀小試，游出1分57秒01的成績，以分組第1、總排僅次於日本的本多燈和中國牛廣盛，以第3名晉級決賽，最終再決賽再上層樓，拿下銀牌，寫下歷史新頁。
過往中華游泳代表隊在亞運參賽歷史中，一共拿下1金、3銀、14銅，共18面獎牌，史上唯一金牌來自1998年曼谷亞運，當年18歲蔡淑敏在女子 200公尺自由式封后，寫下台灣亞運游泳歷史一刻，但男子游泳競爭激烈，至今仍陷入金牌荒。
台灣男子選手上次在亞運奪牌，已經要追溯回1998年的曼谷亞運，奪牌者正是王冠閎的教練黃智勇，當年他拿下100公尺自由式銅牌。如今王冠閎承襲恩師的豐功偉業，也是中華隊睽違25年再度有男子選手站上亞運頒獎台。
王冠閎目前共保有100公尺自由式、100公尺和200公尺蝶式等9項全國紀錄，尤其擅長的蝶式，在國內幾乎無人能敵，同時日前也游進世錦賽決賽，亦是台灣唯一，如今站上亞運頒獎台，下一步將瞄準明年巴黎奧運，盼能再寫歷史新頁。