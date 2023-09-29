亞運現場／李孟恩4強不敵伊朗好手！杭州亞運中華跆拳又進帳銅牌

亞運現場／好威！王冠閎200公尺蝶式奪銀牌　台灣近25年第一人

▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）
▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）

特派記者廖聿偉/杭州報導

（21:25更新）「台灣蝶王」王冠閎今（29）日在杭州亞運男子200公尺蝶式決賽，游出1分54秒53的成績，僅次於日本本多燈，拿下銀牌，也是中華隊史睽違25年，再度有男子選手站上頒獎台，上一次亞運游泳項目男子項目台灣有人奪牌，剛好是他的恩師黃智勇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王冠閎在預賽牛刀小試，游出1分57秒01的成績，以分組第1、總排僅次於日本的本多燈和中國牛廣盛，以第3名晉級決賽，最終再決賽再上層樓，拿下銀牌，寫下歷史新頁。

▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）
▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）
過往中華游泳代表隊在亞運參賽歷史中，一共拿下1金、3銀、14銅，共18面獎牌，史上唯一金牌來自1998年曼谷亞運，當年18歲蔡淑敏在女子 200公尺自由式封后，寫下台灣亞運游泳歷史一刻，但男子游泳競爭激烈，至今仍陷入金牌荒。

▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）
▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）
台灣男子選手上次在亞運奪牌，已經要追溯回1998年的曼谷亞運，奪牌者正是王冠閎的教練黃智勇，當年他拿下100公尺自由式銅牌。如今王冠閎承襲恩師的豐功偉業，也是中華隊睽違25年再度有男子選手站上亞運頒獎台。

▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）
▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）
王冠閎目前共保有100公尺自由式、100公尺和200公尺蝶式等9項全國紀錄，尤其擅長的蝶式，在國內幾乎無人能敵，同時日前也游進世錦賽決賽，亦是台灣唯一，如今站上亞運頒獎台，下一步將瞄準明年巴黎奧運，盼能再寫歷史新頁。

▲「台灣蝶王」王冠閎在200公尺仰式決賽，游出1分54秒53的成績拿下銀牌，終結中華游泳隊25年的獎牌荒。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲「台灣蝶王」王冠閎在200公尺仰式決賽，游出1分54秒53的成績拿下銀牌，終結中華游泳隊25年的獎牌荒。（圖/特派記者葉政勳攝）
▲王冠閎個人檔案（圖／NOWnews社群中心製）
▲王冠閎個人檔案（圖／NOWnews社群中心製）

更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。

亞運現場／中華隊第五金來了！網球男雙莊吉生和許育修聯手寫歷史

亞運現場／再添獎牌！網球梁恩碩／黃琮豪橫掃菲律賓、晉級金牌戰

亞運現場／媽媽化身蝴蝶眷顧　莊吉生奪網球混雙金牌、眼眶泛淚

亞運現場／體操丁華恬摘銅寫歷史！「丁華恬跳」完美搬到亞運舞台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞