蒲亭接見瓦格納前指揮官 分析：意在表明傭兵團已被國家控制
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨（28）日接見瓦格納傭兵組織（Wagner Group）的前最高指揮官特羅謝夫（Andrei Troshev），同在現場的還有俄羅斯副國防部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）。蒲亭賦予特羅謝夫指揮「志願戰士在特別軍事行動區作戰」的任務，被認為是瓦格納傭兵重新投入俄烏戰爭的訊號，蒲亭也透過這場會議，向外界表明瓦格納傭兵已經被國家掌控。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，在這場3人會談中，蒲亭主要與綽號「灰髮」（Sedoi）的特羅謝夫交流，蒲亭稱讚特羅謝夫已經在瓦格納戰鬥1年多，「你知道它是什麼，它是如何完成的」，肯定特羅謝夫知道如何提前解決問題，來更好地完成任務。
除了軍事任務外，蒲亭還與特羅謝夫談到「社會性問題」，想了解特羅謝夫與過去戰友聯繫的狀況，替參戰人員提供社會支持。
在前首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變失敗並且墜機身亡後，瓦格納的定位似乎一直不明朗，不過英國情報單位之前指出，已有數百位瓦格納士兵重新投入與烏克蘭的戰爭中。而隨著蒲亭與特羅謝夫的會談，克里姆林宮直接表明特羅謝夫如今在國防部工作，凸顯出瓦格納已經重新被國家掌控，而蒲亭在現場也明確表示，「這支隊伍可以執行各種戰鬥任務，當然首先是在特別軍事行動區」，也就是意指投入與烏克蘭的戰爭之中。