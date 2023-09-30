9/29亞運成績統計／男雙再添金牌　中華隊5金6銀9銅、排名第8

杭州亞運／網球中華內戰金包銀！中華隊30日賽程、轉播懶人包看這

▲杭州亞運30日網球女子雙打將上演「中華內戰」，由梁恩碩/李亞軒對決「詹家姊妹」詹詠然/詹皓晴，確定金包銀。（圖/中華奧會提供）
▲杭州亞運30日網球女子雙打將上演「中華內戰」，由梁恩碩/李亞軒對決「詹家姊妹」詹詠然/詹皓晴，確定金包銀。（圖/中華奧會提供）

記者陳云茹/綜合報導

2022年杭州亞運中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫等球類運動，是我國代表團的重要獎牌庫。中華隊獎牌庫累積5金6銀9銅，柔道楊勇緯、連珍羚先接力奪金，鞍馬王子李智凱寫二連霸圍棋黑馬許皓鋐殺出加碼金牌男雙莊吉生/許育修再添一金，30日台灣獎牌庫舉重項目將迎來首戰，網球女子雙打進行中華內戰，確定金包銀。「滑輪女王」楊合貞、拳擊黃筱雯等好手都將出賽，桌球男雙「老少配」莊智淵/林昀儒將強碰地主中國，中華隊每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定《NOWnews今日新聞》！（持續更新）

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▲杭州亞運中華隊30日重點賽事。（圖/NOWnews社群中心）
▲杭州亞運中華隊30日重點賽事。（圖/NOWnews社群中心）
▲杭州亞運舉重項目賽程將於明天展開，由49公斤級林呈璟及55公斤級陳冠伶打頭陣。（圖／翻攝自IWF IG）
▲杭州亞運舉重項目賽程將於明天展開，由49公斤級林呈璟及55公斤級陳冠伶打頭陣。（圖／翻攝自IWF IG）
舉重🏋🏻‍♀️

15:00

女子49公斤級 林呈璟

19:00

女子55公斤級 陳冠伶


高爾夫⛳️

6:30開球

女子個人賽/團體賽第三輪

黃亭瑄、錢珮芸

男子個人賽/團體賽第三輪

蘇晉弘、王偉軒、洪健堯


克拉術

9:30開始

男子-66公斤級淘汰賽 詹皓程

男子+90公斤級淘汰賽 陳健宏

▲中華男籃杭州亞運首戰69:89不敵中國男籃。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲中華男籃杭州亞運首戰69:89不敵中國男籃。（圖／特派記者葉政勳攝）
籃球🏀

20:00

男子預賽 對蒙古 吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李?啓瑋、林庭謙、 李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄


籃球3X3🏀

15:05

男子8強資格賽 林信寬、江均、余祥平、汪哲宇

20:30

女子8強資格賽 徐詩涵、陳昱潔、郭虹廷、黃巧鈞


壘球🥎

15:30

超級循環賽 對菲律賓 楊依婷、林鳳珍、蘇奕璇、柯佳慧、何欹璠、李思詩、林志霙、沈嘉玟、姜婷恩、張嘉芸、

劉瑄、陳家宜、邱安汝、蔡珈蓁、杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛

▲杭州亞運是「滑輪女王」楊合貞國際賽最後一舞。（中華民國滑輪溜冰協會提供）
▲杭州亞運是「滑輪女王」楊合貞國際賽最後一舞。（中華民國滑輪溜冰協會提供）
滑輪溜冰

9:00

女子速度場地賽10000公尺計點淘汰賽決賽 楊合貞、施沛妤

9:35

男子速度場地賽10000公尺計點淘汰賽決賽 柯福軒、陳彥成


排球🏐️

19:00

女子排球預賽 對蒙古 甘可慧、賴湘程、廖苡任、黃蔓亞、陳姿雅、許菀芸、張?瓈文、 胡曉佩、邱雅慧、林靖儀、林書荷、吳芳妤


輕艇

9:50

男子加拿大式艇單人1000公尺 賴冠傑

▲林昀儒男子單打、雙打都前進八強。（圖／中華奧會提供）
▲林昀儒男子單打、雙打都前進八強。（圖／中華奧會提供）
桌球🏓

12:45

女子單打8強賽 鄭怡靜（對日本早田希娜）

14:15

女子單打8強賽 陳思羽（對韓國申裕彬）

13:30

男子雙打8強賽 莊智淵/林昀儒（對中國梁靖崑/林高遠）

17:45

女子雙打8強賽 陳思羽/黃怡樺（對韓國申裕斌/田志希）

18:30

男子單打8強賽 莊智淵（對中國樊振東）

19:15

男子單打8強賽 林昀儒（對香港黃鎮廷）


橋牌

9:00第一輪 13:30第二輪 16:00第三輪 18:30第四輪

男子團體賽 陳立錚、葉政宏、王功杰、吳明瑄、張偉明、周哲⺠

女子團體賽 劉佩華、蕭冠筑、林蔭宇、陳瀅守、楊茗清、劉藺秦

男女混合賽 范綱維、蔡博雅、劉名謙、陳冠瑄、吳資麟、蘇皓沂

▲東京奧運銅牌黃筱雯成為杭州亞運奪牌大熱門，也要望搶下隊史拳擊首金。（圖／資料照）
▲東京奧運銅牌黃筱雯成為杭州亞運奪牌大熱門，也要望搶下隊史拳擊首金。（圖／資料照）
拳擊🥊

14:15

女子54公斤級8強賽 黃筱雯

16:00

男子71公斤級8強賽 甘家葳

▲「證件妹」吳佳穎與團隊另外兩位好手劉恆妤、余艾玟攜手摘銅，杭州亞運中華射擊代表隊首面獎牌終於開張。（中華奧會提供）
▲「證件妹」吳佳穎與團隊另外兩位好手劉恆妤、余艾玟攜手摘銅，杭州亞運中華射擊代表隊首面獎牌終於開張。（中華奧會提供）
射擊🔫

9:00開始

男子不定向飛靶個人及團體賽 楊昆弼、莊翰霖、陳貴鵬

女子不定向飛靶個人賽 劉宛渝、林怡君

男女混合團體空氣手槍資格賽及決賽 余艾玟、黃維德

▲網球女雙「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴。（圖／體育署提供）
▲網球女雙「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴。（圖／體育署提供）
網球🎾

10:00

女子雙打決賽（中華內戰） 梁恩碩/李亞軒、詹詠然/詹皓晴

13:00

混合雙打決賽（對印度） 梁恩碩/黃琮豪


圍棋

第三輪9:30、第四輪15:00

男子團體預賽 許皓鋐、賴均輔、林君諺、王元均、許家元、徐靖恩

女子團體預賽 盧鈺樺、楊子萱、黑嘉嘉、李嘉馨


足球⚽️

15:00

女子8強決賽 對烏茲別克 陳英惠、王湘惠、詹筆涵、李綉琴、潘昕妤、李翊汶、 程思瑜、蔡明容、朱芳儀、李佩容、卓莉萍、許翊筠、 吳愷晴、鄧霈璘、藍昱絜、丁家英、賴麗琴、林欣卉、 蘇育萱、丁旗、陳燕萍、林瓊鶯

▲截至9月29日杭州亞運中華代表隊拿下20面獎牌。（圖/NOWnews社群中心）
▲截至9月29日杭州亞運中華代表隊拿下20面獎牌。（圖/NOWnews社群中心）
🔸轉播資訊

📺電視轉播平台👇

中華電信 MOD

愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)

愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)

無線電視

公視主頻道（CH13）、公視3台

有線電視

緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)

東森新聞(CH51)、東森超視(CH33)

📱網路轉播平台👇

Hami Video運動館、ELTA TV愛爾達電視
 

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