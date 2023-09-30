杭州亞運／網球中華內戰金包銀！中華隊30日賽程、轉播懶人包看這

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15:00
女子49公斤級 林呈璟
19:00
女子55公斤級 陳冠伶
高爾夫⛳️
6:30開球
女子個人賽/團體賽第三輪
黃亭瑄、錢珮芸
男子個人賽/團體賽第三輪
蘇晉弘、王偉軒、洪健堯
克拉術
9:30開始
男子-66公斤級淘汰賽 詹皓程
男子+90公斤級淘汰賽 陳健宏
籃球🏀
20:00
男子預賽 對蒙古 吳永盛、曾文鼎、周伯勳、謝亞軒、劉錚、李?啓瑋、林庭謙、 李德威、曾祥鈞、盧峻翔、阿提諾、阿巴⻄
籃球3X3🏀
15:05
男子8強資格賽 林信寬、江均、余祥平、汪哲宇
20:30
女子8強資格賽 徐詩涵、陳昱潔、郭虹廷、黃巧鈞
壘球🥎
15:30
超級循環賽 對菲律賓 楊依婷、林鳳珍、蘇奕璇、柯佳慧、何欹璠、李思詩、林志霙、沈嘉玟、姜婷恩、張嘉芸、
劉瑄、陳家宜、邱安汝、蔡珈蓁、杜雅婷、陳靖瑜、柯夏愛
滑輪溜冰
9:00
女子速度場地賽10000公尺計點淘汰賽決賽 楊合貞、施沛妤
9:35
男子速度場地賽10000公尺計點淘汰賽決賽 柯福軒、陳彥成
排球🏐️
19:00
女子排球預賽 對蒙古 甘可慧、賴湘程、廖苡任、黃蔓亞、陳姿雅、許菀芸、張?瓈文、 胡曉佩、邱雅慧、林靖儀、林書荷、吳芳妤
輕艇
9:50
男子加拿大式艇單人1000公尺 賴冠傑
桌球🏓
12:45
女子單打8強賽 鄭怡靜（對日本早田希娜）
14:15
女子單打8強賽 陳思羽（對韓國申裕彬）
13:30
男子雙打8強賽 莊智淵/林昀儒（對中國梁靖崑/林高遠）
17:45
女子雙打8強賽 陳思羽/黃怡樺（對韓國申裕斌/田志希）
18:30
男子單打8強賽 莊智淵（對中國樊振東）
19:15
男子單打8強賽 林昀儒（對香港黃鎮廷）
橋牌
9:00第一輪 13:30第二輪 16:00第三輪 18:30第四輪
男子團體賽 陳立錚、葉政宏、王功杰、吳明瑄、張偉明、周哲⺠
女子團體賽 劉佩華、蕭冠筑、林蔭宇、陳瀅守、楊茗清、劉藺秦
男女混合賽 范綱維、蔡博雅、劉名謙、陳冠瑄、吳資麟、蘇皓沂
拳擊🥊
14:15
女子54公斤級8強賽 黃筱雯
16:00
男子71公斤級8強賽 甘家葳
射擊🔫
9:00開始
男子不定向飛靶個人及團體賽 楊昆弼、莊翰霖、陳貴鵬
女子不定向飛靶個人賽 劉宛渝、林怡君
男女混合團體空氣手槍資格賽及決賽 余艾玟、黃維德
網球🎾
10:00
女子雙打決賽（中華內戰） 梁恩碩/李亞軒、詹詠然/詹皓晴
13:00
混合雙打決賽（對印度） 梁恩碩/黃琮豪
圍棋
第三輪9:30、第四輪15:00
男子團體預賽 許皓鋐、賴均輔、林君諺、王元均、許家元、徐靖恩
女子團體預賽 盧鈺樺、楊子萱、黑嘉嘉、李嘉馨
足球⚽️
15:00
女子8強決賽 對烏茲別克 陳英惠、王湘惠、詹筆涵、李綉琴、潘昕妤、李翊汶、 程思瑜、蔡明容、朱芳儀、李佩容、卓莉萍、許翊筠、 吳愷晴、鄧霈璘、藍昱絜、丁家英、賴麗琴、林欣卉、 蘇育萱、丁旗、陳燕萍、林瓊鶯
🔸轉播資訊
📺電視轉播平台👇
中華電信 MOD
愛爾達體育1、2、3台(CH200、201、202)
愛爾達亞運1、2、3台(CH220、221、222)
無線電視
公視主頻道（CH13）、公視3台
有線電視
緯來體育台(CH72)、緯來育樂台(CH71)、緯來綜合台(CH26)
東森新聞(CH51)、東森超視(CH33)
📱網路轉播平台👇
Hami Video運動館、ELTA TV愛爾達電視
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