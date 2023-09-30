杭州亞運／台灣網壇最強姐妹花！詹詠然、詹皓晴聯手出擊大殺四方
在本屆杭州亞運網球女子雙打項目開打前，中華隊已經確定包辦金牌和銀牌，而詹詠然、詹皓晴展現實力，在金牌戰擊敗梁恩碩與李亞軒，彌補上一屆雅加達亞運金牌戰落敗的遺憾，這也是詹家姐妹首度在亞運搭檔拿下女雙金牌。
記者吳忠育/綜合報導
詹詠然生涯獲獎無數，2017獲得美國網球公開賽女子雙打冠軍，並在該年登上女子雙打世界排名第一維持33週，2018拿下溫布頓網球公開賽混雙冠軍，2019更是連續打下法網及溫網混雙冠軍，在國際賽方面，詹詠然在2006杜哈亞運拿下女子團體金牌以及女子雙打銀牌，2010年廣州亞運在女子雙打、混合雙打都拿下金牌，女子團體拿下銀牌，2014仁川亞運女子團體中奪金、女子雙打銅牌，2017世大運和妹妹詹皓晴搭檔拿下女子雙打金牌，2018雅加達亞運詹家姊妹再度聯手拿下亞軍。
詹詠然生涯初期搭擋並不是妹妹詹皓晴而是莊佳容，兩人在大滿貫賽事中表現驚人，當時兩人有「黃金女雙」、「寶島雙嬌」等美稱。直到2014年詹家姊妹才開始搭擋出擊各項網球賽事，其中包括該年的仁川亞運，兩人也合力拿下銅牌。
不過詹家姐妹搭擋初期表現並不理想，雖在臺灣公開賽詹詠然與妹妹詹皓晴聯手奪冠，但還是決定暫時拆夥，與瑞士好手辛吉絲(Martina Hingis)搭檔，兩人在接下來的比賽都有非常精彩的表現，而詹皓晴在各項大賽也有不錯的成績，其中曾2014年與搭檔白俄羅斯老將墨尼（Max Mirnyi）在溫網中一路過關斬將，成為台灣第一位打進溫網混雙決賽的選手。
2017年台北世大運詹家姊妹聯手出擊為中華隊在網球項目中奪下女子團體和女子雙打金牌的成績，不過卻因為退賽爭議引起議論，2020東京奧運首輪就被淘汰也引起網友廣大討論。
今年杭州亞運，台灣女雙「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴在女雙16強以6:0、6:3輕鬆獲勝蒙古，8強賽中又以直落二的表現晉級四強，四強賽又再退印尼挺進金牌戰，在台灣內戰中又以直落二擊敗小老妹拿下金牌，讓詹家姊妹生涯成就再添一筆。