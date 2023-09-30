「破紀錄暴雨」淹沒紐約市！多條地鐵癱瘓　進入緊急狀態

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紐約州州長霍楚聲稱，「這是一次非常具有挑戰性、危及生命的天氣事件」，敦促居民盡可能待在家裡不要出門；紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）也宣布該州進入緊急狀態。
紐約市市長亞當斯在新聞發布會上表示，紐約市一些地鐵、火車路線都被大水淹沒，使得城市交通變得極其困難，當局已著手調度更多公車，以協助填補造成的運輸缺口。
據紐約市消防局統計，該市消防隊員已在6個遭大水淹沒的地下室進行救援行動。拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）、甘迺迪機場（John F. Kennedy Airport）也都出現航廈被迫關閉、航班延誤的情況。
報導引述科學家分析，此次事件是氣候變遷的又一例證，形容溫暖的大氣就像一塊「巨大的海綿」，能夠吸收足夠的水蒸氣並以強烈的噴射方式將其「擠出」，若遇上過時的防洪系統及措施，很容易就造成災情。
紐約市首席氣候官員阿加瓦拉（Rohit Aggarwala）在29日的新聞發布會上表示，「正如我們所知，這種不斷變化的天氣模式是氣候變遷的結果，可悲的是，氣候變化速度比我們的基礎設施響應速度還要快。」
美國氣象服務單位已向紐約大都會區和東岸其他主要城市，約1800萬居民發出洪水警報和避難建議，美國國家氣象局的數據顯示，本月是紐約市自1882年以來最潮濕的9月。