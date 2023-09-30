地球在悲鳴！奧地利、瑞士冰川面積「急速萎縮」 科學家震驚
全球暖化、氣候變遷是全人類共同面對的嚴峻課題，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）本月20日甚至在氣候雄心峰會（Climate Ambition Summit）警告，說「人類已經開啟了地獄之門」。有外媒報導指出，奧地利的冰川正以過去幾百年都沒有的速度在消失，瑞士冰川更是在短短2年內就沒了10%的冰量。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，奧地利科學院（ÖAW）冰川學家費雪（Andrea Fischer）的研究團隊發現，過去幾年，奧地利冰川因為冰層崩解逐漸失去質量，賈姆塔弗納冰川（Jamtalferner glacier）可能幾年後就會消失；而其他奧國冰川也可能在幾十年內面臨同樣的結果。
費雪指出，幾年前團隊還預估，冰川應至少能存續到21世紀末，但現在看來，嚴重的話，或許到2050年底，奧地利將不再有冰川。
同樣以壯闊群峰及冰川美景聞名的瑞士，其科學院冰凍圈觀測委員會的數據也顯示，由於降雪量少，加上氣溫飆升，瑞士冰川的融化速度也出現前所未有的狀況，短短2年就有10%的冰量消失，相當於30年的冰融總量。以今年的數據來看，瑞士冰川損失達總體積的4%，融化程度僅次於2022年的6%。
瑞士冰川監測網（GLAMOS）負責人胡斯（Matthias Huss）表示，2022年和2023年的冰川損失程度令人震驚，儘管幾十年來，冰川面積都在減少，但速度太快，強調若不是氣候變遷的腳步也在惡化，如此極端的現象幾乎不可能發生。