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慶國際咖啡日！7-11美式買7送7、拿鐵買2送2　全家6大品項買1送1

▲慶祝國際咖啡日10月1日登場，7-11濃萃咖啡買2送2；APP線上寄杯另有精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／業者提供）
▲慶祝國際咖啡日10月1日登場，7-11濃萃咖啡買2送2；APP線上寄杯另有精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

國際咖啡日10月1日登場！7-11限定優惠今起開跑，包括APP線上寄杯有精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7，半價優惠咖啡控必囤；門市則是在10月1日前有濃萃美式、濃萃拿鐵同品項買2送2。全家則有6大品項買1送1，包括「大杯特濃拿鐵」、「私品茶仙女珍珠醇奶茶」、「Cheers強氣泡水」、「UCC無糖咖啡」、「曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕」、「老楊經典原味方塊酥」；可寄杯多杯組合則有大杯拿鐵33杯、大杯美式40杯，都是1001元，最低5.3折起，可一路喝到明年中秋節過後。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至10月1日
▪CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵同品項買2送2
▪不可思議咖啡大杯冠軍美式買1送1

📍APP｜即起至10月5日
▪CITY PRIMA大杯精品美式買11送11，限量3萬組。
▪CITY PRIMA大杯精品拿鐵買11送11，限量1萬組。
▪CITY PRIMA中杯精品美式買7送4，限量4萬組。
▪CITY PRIMA中杯精品拿鐵買7送4，限量2萬組。
▪CITY PRIMA小農水果冰磚系列買2送2，每日限量5000組。
▪CITY CAFE特大美式買7送7，每日限量2萬組。
▪CITY CAFE特大拿鐵買5送2，每日限量2萬組。
▪To b. by agnès b.經典冰可可2杯140元，每日限量5000組。 

▲7-11行動隨時取推出特大杯美式買7送1。（圖／業者提供）
▲7-11行動隨時取推出特大杯美式買7送7、特大拿鐵買5送2。（圖／業者提供）
🟡全家
📍門市｜即起至10月1日止
▪特濃拿鐵、仙女珍珠醇奶茶買1送1

📍APP｜即起至10月1日止
▪寄杯大杯拿鐵33杯、大杯美式40杯、大杯單品拿鐵17杯、大杯單品美式18杯，4種組合都是1001元，最低5.3折起。
▪Cheers強氣泡水、UCC無糖咖啡、曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕、老楊經典原味方塊酥，隨買跨店取買1送1。

▲「康康5」9月29日至10月1日連續三天登場。（圖／全家提供）
▲全家「康康5」9月29日至10月1日連續三天登場，有大杯特濃拿鐵、珍珠醇奶茶買1送1。（圖／全家提供）
🟡全聯
📍門市｜即起至10月1日止
▪熱美式、熱拿鐵買1送1

📍「全聯線上購」APP｜即起至10月1日止
▪自帶環保杯熱美式每杯9元（36折）、冰美式每杯12元（48折）
▪自帶環保杯熱拿鐵每杯15元（43折）、冰拿鐵每杯21元（6折）

▲國際咖啡日限定，全聯美式最低只要9元開喝。（圖／全聯提供）
▲國際咖啡日限定，全聯美式最低只要9元開喝。（圖／全聯提供）

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