敢吃嗎？英國這款冰淇淋以「廢棄塑膠」製成 研發團隊盼重視環保
炎炎夏日來上一口美味的冰淇淋，對許多民眾來說就是最大的享受，琳瑯滿目的冰淇淋口味更是讓有選擇障礙的人好難抉擇。不過近日有英國研究團隊嘗試以廢棄的回收塑膠做成冰淇淋，目的是希望藉此喚醒大眾，對糧食與環保危機的反思。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，這款名為「Guilty Flavors」（罪惡口味）的冰淇淋，號稱全球是第一個以回收塑膠做成的冰淇淋，由愛丁堡大學的研究團隊，採用一種利用細菌產生的酵素，將塑膠分解成可消化材料的方法製成。
負責這款冰淇淋外觀設計的奧爾托拉尼（ELEOANORA ORTOLANI）聲稱：「『罪惡口味』是第一個用塑膠垃圾製成的冰淇淋樣品，冰淇淋中的香草醛來源與我們在塑膠瓶中找到的塑膠是一樣的。」
奧爾托拉尼表示，自己的設計靈感來自於全球飢餓和污染的雙重危機，而回收系統的失靈，無疑加劇了這些狀況，儘管各國都在加快資源回收的腳步，但數據顯示，迄今為止生產的塑膠中，只有10%真正被回收。
報導指出，雖然看上去與一般的冰淇淋無異，但「罪惡口味」實際上就是一個「藝術裝置」，為的是提醒人們對塑膠污染的重視；參與研發的科學家也強調，這款冰淇淋仍然在研究中，尚未準備好真的供人食用。