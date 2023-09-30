民進黨國際部主任趙怡翔訪華府　與15國使節分享選舉情勢

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他藉此行與美方智庫學者、對台觀察家和相關人士意見交換，說明台美關係、兩岸情勢造成的後續效應，並提供國內的看法和立場。
此外，趙怡翔安排與主要是歐洲國國家在內的15國駐華府外交使節舉行會議，分享整體選舉情勢、節奏與議題，以及未來可能對於區域情勢、台美關係的意涵。
在被問到美方對民進黨總統參選人賴清德的看法時，趙怡翔表示，許多美國學者有看到賴清德在華爾街日報投書中提到的四大支柱專文、接受彭博（Bloomberg）的專訪內容，到日前過境的穩健處理，對於賴陣營的評價相當高，也認為台灣持續成為和平穩定的積極貢獻者。
趙怡翔指出，從總統蔡英文的四個堅持到賴清德提出的四大支柱，賴清德對於維護區域穩定台海和平有其堅持與路徑，這也是基於蔡總統過去8年來打造的良好基礎，確實有被國際友人看見，有助於對未來賴清德當選後的信心，以及與國際夥伴雙邊關係發展的基礎點。
但趙怡翔強調，美方基於對民主的尊重，向來不支持特定候選人，也不支持特定政黨，這個路線和處理方式，也是台灣所樂見。
至於駐美代表蕭美琴是否會返台擔任賴清德副手，昨天才與蕭美琴會晤的趙怡翔說：「這個還是比較適合去問當事人，我並不適合評論這些議題。」
對於外界將賴清德日前過境時的待遇與國民黨總統參選人侯友宜的訪美行程規格做比較，趙怡翔表示，賴清德是以副總統兼特使的身分過境美國，不是訪問。主要目的就是代表蔡總統以及全體台灣國民，向新任巴拉圭總統祝賀。
他表示，這兩者是完全不同的形式、背景和身分，做這樣的比較「非常不負責任，而且對於外交也展現在基本認知上的不了解」。（編輯：馮昭）1120930