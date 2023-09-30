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NBA／拓荒者認為Ayton仍有巨大潛力　更視他為聯盟前五中鋒

▲中鋒Deandre Ayton透過三方交易來到拓荒者，拓荒者更認為他為聯盟前五的中鋒。（圖／美聯社／達志影像）
▲中鋒Deandre Ayton透過三方交易來到拓荒者，拓荒者更認為他為聯盟前五的中鋒。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

波特蘭拓荒者（NBA）在27日透過與密爾瓦基公鹿、鳳凰城太陽三方交易將Damian Lillard送至公鹿，便從太陽換回Deandre Ayton，《Yahoo Sports》記者Vincent Goodwill透露，「聯盟中多支球隊的觀點中，認為拓荒者將Deandre Ayton視為聯盟前五的中鋒。」

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根據Vincent Goodwill報導指出，「拓荒者相信現年25歲的Ayton仍擁有巨大潛力，認為他是一名才華洋溢的進攻球員，能夠讓處於『基礎階段』的球隊贏下比賽，Ayton幫助過太陽殺進冠軍戰，更在21-22在太陽取得了例行賽最佳戰績，為太陽提供了穩定表現。」

Deandre Ayton效力太陽的5個賽季，共出戰303場，場均出賽30.6分鐘，貢獻16.7分、10.4籃板、1.6助攻、0.7抄截與1次封阻，季後賽則是出賽45場，場均出戰33.7分鐘，得到15.9分、10.5籃板、1.3助攻、0.6抄截、與0.7封阻。

聯盟官方已在28日正式宣佈三方交易達成，本次三方交易案中，拓荒者將Damian Lillard送至公鹿，收到Jrue Holiday、Deandre Ayton、Toumani Camara與2029年不受保護首輪籤，和2028、2029不受保護的首輪籤互換權，太陽則獲得Jusuf Nurkic、Nassir Little、Keon Johnson、Grayson Allen等球員。

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