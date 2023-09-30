小犬颱風今生成！「各國路徑」一次看 最快下週二有機會發海警
小犬颱風（KOINU）今（30）日凌晨2時在菲律賓東方海面生成，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，未來小犬將往北北西移動，強度也會逐漸增強，最快下週二（10月3日）晚間，台灣就可能發布海上颱風警報，下週三至五（10月4日至10月6日）距離台灣最近，中央氣象署則表示，小犬颱風路徑預估朝巴士海峽到呂宋島區域前進，侵台機會不高。
記者張志浩/綜合報導
彭啟明表示，小犬颱風今明兩天（9月30日至10月1日）將向北北西移動，強度逐漸增強，下週一（10月2日）開始轉向西北西移動，大致趨向巴士海峽，最快可能下週二晚間發布海上颱風警報，下週三到週五之間通過巴士海峽向西移動，動態變化仍大，需密切觀察。
臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」則說明，小犬颱風會在「海洋熱含量」偏高的海域持續發展，並將逐漸成長茁壯成為「中犬」，增強速度快的話不排除發展成為一隻「猛獸」，若依照目前各國的預測路徑，下週三將移動到台灣東南方至巴士海峽附近海域，無論偏北從東部登陸或偏西通過巴士海峽都有可能，較確定的是下週三起，東半部雨勢就會逐漸加大。
中央氣象署預報員趙竑則指出，下周三起，小犬颱風外圍環流會影響台灣，目前路徑上，預估一直到下週六（10月7日），東半部都有明顯降雨，未來路徑若往北偏，北台灣也多少會受到影響，至於是否小犬颱風是否和東北風產生「共伴效應」，導致東北部降雨加大，還有待路下週一、二路徑更明朗，環境較底定後再觀察。