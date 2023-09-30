與北京爭奪南海！菲律賓防長：中國「霸凌」小國　全球須一同抵制

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在發表有關言論前，菲律賓已經針對南海主權聲索，採取一連串強硬行動，特歐多洛更將菲律賓保衛其經濟海域、拒絕退讓一事，描述成是為了菲律賓的生存而戰：「我們正在為我們的漁民而戰、為我們的資源而戰、為我們作為一個群島國家的完整性而戰，這不只是為了我們，也是為了後代子孫。」
報導指出，過去20年，中國陸續佔領了南海一些島礁，還在上面建造了包括飛機跑道、港口在內的軍事設施，菲律賓指控這挑戰了其主權和捕魚權，並危及區域的海洋生物多樣性。儘管海牙國際法庭在2016年做出有利菲律賓的裁決，主張中國沒有法律依據，能對南海大部分海域主張所謂的歷史性權利，但北京無視這項裁決，仍持續擴大在南海的勢力範圍。
特歐多洛更直言，如果菲國不有所行動，中國就會悄悄入侵其主權和領土範圍，強調北京不會停止侵略的腳步，直到它控制了「整個南海」，若南海局勢升級導致任何意外發生，責任將須「完全由中國承擔」，並呼籲全球針對北京在南海的舉措施壓，菲律賓也正在增強南海的防禦和監測能力。
不過，特歐多洛也補充說明，如果中國領導人習近平願意遵守國際法，外交途徑將會為2國關係帶來前進的道路，因為菲律賓人總是願意對話，基於公開、透明的規則，進行實質性的談判，衝突並不是菲律賓一味期望的結果，只有在別無選擇時才會選擇對抗中國，否則菲律賓將失去作為一個國家的身份和完整性。