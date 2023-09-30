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與北京爭奪南海！菲律賓防長：中國「霸凌」小國　全球須一同抵制

▲菲律賓國防部長特歐多洛，近日在接受外媒專訪時強調，菲律賓必須捍衛自身在南海的主權，不能放任中國隨意擴張。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓國防部長特歐多洛，近日在接受外媒專訪時強調，菲律賓必須捍衛自身在南海的主權，不能放任中國隨意擴張。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國和鄰國近幾年因為南海議題紛爭不斷，近日菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）聲稱在黃岩島（Scarborough Shoal）發現中國於海底架設的「南海長城」，讓菲國漁民無法工作，因而動手拆除，再度引發中國不滿，雙方頻頻互嗆，菲律賓國防部長特歐多洛（Gilberto Teodoro）29日接受美國《有線電視新聞網》（CNN）獨家專訪時表示，中國對小國的行為有如校園惡霸，警告菲律賓和全世界，必須一同抵制北京於南海的領土擴張。

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根據《CNN》報導，特歐多洛認為，中國的行為是顯而易見的霸凌實例，以校園問題比喻的話，「這不是偷你的午餐錢的問題，但實際上是偷你的午餐袋、你的椅子，甚至入學資格。」

在發表有關言論前，菲律賓已經針對南海主權聲索，採取一連串強硬行動，特歐多洛更將菲律賓保衛其經濟海域、拒絕退讓一事，描述成是為了菲律賓的生存而戰：「我們正在為我們的漁民而戰、為我們的資源而戰、為我們作為一個群島國家的完整性而戰，這不只是為了我們，也是為了後代子孫。」

報導指出，過去20年，中國陸續佔領了南海一些島礁，還在上面建造了包括飛機跑道、港口在內的軍事設施，菲律賓指控這挑戰了其主權和捕魚權，並危及區域的海洋生物多樣性。儘管海牙國際法庭在2016年做出有利菲律賓的裁決，主張中國沒有法律依據，能對南海大部分海域主張所謂的歷史性權利，但北京無視這項裁決，仍持續擴大在南海的勢力範圍。

特歐多洛更直言，如果菲國不有所行動，中國就會悄悄入侵其主權和領土範圍，強調北京不會停止侵略的腳步，直到它控制了「整個南海」，若南海局勢升級導致任何意外發生，責任將須「完全由中國承擔」，並呼籲全球針對北京在南海的舉措施壓，菲律賓也正在增強南海的防禦和監測能力。

不過，特歐多洛也補充說明，如果中國領導人習近平願意遵守國際法，外交途徑將會為2國關係帶來前進的道路，因為菲律賓人總是願意對話，基於公開、透明的規則，進行實質性的談判，衝突並不是菲律賓一味期望的結果，只有在別無選擇時才會選擇對抗中國，否則菲律賓將失去作為一個國家的身份和完整性。

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