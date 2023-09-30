小犬颱風生成！想幫愛車加保颱風洪水險看這裡 警報發布就不受理
小犬颱風（KOINU）今（30）日凌晨2時在菲律賓東方海面生成，預估未來將往北北西移動，強度也會逐漸增強，最快下週二（10月3日）晚間，台灣就可能發布海上颱風警報，下週三至五（10月4日至10月6日）距離台灣最近。不過，產險業者也提醒，由於颱風屬於天災，非一般汽車保險的承保範圍，要另外加費投保「颱風洪水險」，才可轉嫁因風災造成的車體損失，而且一般在颱風警報發布後，保險公司就不受理加保颱風洪水險了，中途才加保，也會以1年期來計算收費。
記者顏真真／台北報導
一般來說，颱風暴雨造成的災害甚至遠比強風來得嚴重，最常見的無非就是淹水導致許多車輛瞬間成了泡水車，隨之衍生的維修費用更是高得嚇人，尤其遇到愛車變泡水車，很多人以為有投保甲式車體險，就可以申請理賠補償維修費，卻不知天災在甲、乙、丙式車體險中都是屬於「除外不保事項」，也就是說因暴雨淹水或颱風導致車輛毀損，產險公司都是不會理賠的。
想要將泡水車的高額維修費用轉嫁給產險公司，關鍵就是有沒有買到「颱風洪水險」。所謂「颱風洪水險」就是「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，保障範圍包含了因為颱風或大雨積水造成車子泡水、車內零配件受損等，另外常見颱風來襲，強風吹斷路樹砸壞車輛、暴雨引起土石流掩埋了汽車，也都在這項附加條款的保障範圍內。
不過，在加保前，新安東京海上產險主管也特別提醒車主們，颱風洪水險不能單獨投保，一定要先投保車體險後才能再加保，而且颱風警報發佈後，保險公司一般就不受理加保颱風洪水險，在車體險保險期間中途才加保颱風洪水險的話，依保單條款規範保費還是以1年期來計算收費，若已投保颱風洪水險，但中途要單獨退保的話，依保單條款規範保費是不予退還的。
其實，相較於其他汽車保險商品，「車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」的保費並沒有特別貴，平均1年保費落在2000元至5000元，保險金額為50萬元至100萬元以上不等。 仔細想想比起動輒上萬元甚至數10萬元起跳的泡水車維修費，大大減輕車主的負擔。