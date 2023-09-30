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只有2天！7-11霜淇淋買1送1、思樂冰23元開喝　全家冰淇淋買1送1

▲7-11霜淇淋買1送1優惠，可選新口味蜜桃霜淇淋（圖右）、AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋（圖左）。（圖／7-11提供）
▲7-11霜淇淋買1送1優惠，可選新口味蜜桃霜淇淋（圖右）、AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋（圖左）。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

中秋連假倒數2天！各大超商也推出10月1日前限定的優惠，包括7-11霜淇淋買1送1優惠，還有思樂冰全品項祭出第2杯半價，相當於原價30元的中杯思樂冰，平均單杯只要23元開喝。全家門市除了大杯特濃拿鐵、仙女珍珠醇奶茶買1送1外，還有杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕也有買1送1優惠，還可隨買跨店取，想吃得時候再到全家領取！

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7-11即起至10月1日前限定，霜淇淋憑icash Pay支付可享買1送1，推薦新口味「蜜桃霜淇淋（售價49元）」為蜜桃搭配牛奶展現優雅果香，口感酸酸甜甜清爽迷人！「AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋（售價59元）」同樣以蜜桃霜淇淋為基底，外觀均勻撒上草莓丁，搭配「點點好朋友造型餅乾」，造型可愛療癒感滿分。

同時，思樂冰全品項第2杯半價，共有3種容量規格，中杯12OZ售價30元、大杯16OZ售價39元、特大杯22OZ售價45元，自帶環保杯還可以多折5元，口味包括經典可口可樂、果漾蘋果風味蘇打、果漾檸檬風味汽水可任搭。

▲歡慶928教師節，7-11思樂冰今起第二杯半價，相當於單杯23元即可開喝中杯12oz。（圖／7-11提供）
▲7-11思樂冰今起第二杯半價，相當於單杯23元即可開喝中杯12oz。（圖／7-11提供）
全家康康五優惠只到10月1日，除了現煮飲品優惠有大杯特濃拿鐵（65元）、仙女珍珠醇奶茶（65元）買1送1外，還有Cheers強氣泡水、UCC咖啡、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕同商品買1送1。

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