只有2天！7-11霜淇淋買1送1、思樂冰23元開喝 全家冰淇淋買1送1
中秋連假倒數2天！各大超商也推出10月1日前限定的優惠，包括7-11霜淇淋買1送1優惠，還有思樂冰全品項祭出第2杯半價，相當於原價30元的中杯思樂冰，平均單杯只要23元開喝。全家門市除了大杯特濃拿鐵、仙女珍珠醇奶茶買1送1外，還有杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕也有買1送1優惠，還可隨買跨店取，想吃得時候再到全家領取！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起至10月1日前限定，霜淇淋憑icash Pay支付可享買1送1，推薦新口味「蜜桃霜淇淋（售價49元）」為蜜桃搭配牛奶展現優雅果香，口感酸酸甜甜清爽迷人！「AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋（售價59元）」同樣以蜜桃霜淇淋為基底，外觀均勻撒上草莓丁，搭配「點點好朋友造型餅乾」，造型可愛療癒感滿分。
同時，思樂冰全品項第2杯半價，共有3種容量規格，中杯12OZ售價30元、大杯16OZ售價39元、特大杯22OZ售價45元，自帶環保杯還可以多折5元，口味包括經典可口可樂、果漾蘋果風味蘇打、果漾檸檬風味汽水可任搭。
全家康康五優惠只到10月1日，除了現煮飲品優惠有大杯特濃拿鐵（65元）、仙女珍珠醇奶茶（65元）買1送1外，還有Cheers強氣泡水、UCC咖啡、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕同商品買1送1。