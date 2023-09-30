小犬颱風恐「海陸警齊發」！下週二起風雨威脅台灣 降雨熱區出爐
小犬颱風（KOINU）今（30）日凌晨2時在菲律賓東方海面生成，中央氣象署預報員趙紘指出，依照最新路徑來看，小犬颱風下週有機會發布海上警報，陸上警報的機率也無法排除，東半部從下週二（10月3日）開始降雨就會增加；整體路徑下週一至下週二才會更加明朗，是否產生共伴效應加大北部、東北部雨勢，都還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，小犬颱風生成的速度很快，初步研判下週二晚上起，新竹以北就會開始受小犬的外圍環流影響出現降雨，尤其宜蘭可能會開啟「長時間降雨模式」，根據目前小犬颱風的路徑，下週三至下週五（10月4日至10月6日），宜花東及屏東山區會是降雨的熱區。
天氣風險公司分析師吳聖宇則提及，小犬颱風未來會先向北北西移動，之後太平洋高壓增強，方向轉回西北西或偏西，大方向仍是趨向巴士海峽，速度也有加快趨勢，預估下週三晚間到下週五清晨，是小犬通過巴士海峽向西移動的過程，因此週四會是颱風最接近台灣的時候，未來颱風中心靠近台灣的程度仍有變化空間，發布颱風警報的機會高。
台灣大學大氣科學博士林得恩也在粉專「林老師氣象站」補充，小犬颱風會是對台灣會有直接影響的颱風，後續要留意颱風和東北季風可能形成的「共伴效應」，會為東北部及北部帶來顯著的降雨現象。對此氣象署預報員趙紘表示，整體大環境尚未確立，東北風的強度也還有變動空間，下週情況才會比較明瞭。