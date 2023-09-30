杭州亞運／丁華恬克服恐懼！創造台灣體操歷史 鼓勵「勇敢追夢」
台灣「體操精靈」丁華恬，在杭州亞運競技體操，女子平衡木項目拿下銅牌，最主要象徵意義不是只有奪牌而已，而是代表台灣女子體操已經邁向新頁，並且有機會跟世界競爭，尤其今年，杭州亞運中華隊在游泳、體操等傳統項目都有所突破，整體體育競爭實力也提升不少，她也鼓勵年輕人「勇敢追夢」，不要放棄，她說：「只要還不要放棄的話，會慢慢變好」。
記者吳政紘/綜合報導
「體操精靈」丁華恬是第一位在亞運幫助台灣在女子項目奪牌的選手，過去亞運會主要由中國、日本、韓國等國的長期壟斷狀況下，中華隊能夠挺進決賽，又順利奪牌，可見目前台灣的體操實力正在向上。
體操這個項目，最主要是動作排練、熟悉度、流暢度，還有現場反應等，當然也要讓評審知道難度，他們才可以知道怎樣評分，丁華恬沒有好高騖遠，但她除了平衡木項目外，其實在地板動作，她更有自己獨特的招牌「丁華恬跳」，十分特別。
丁華恬在這幾年的平衡木項目，已經越來越受到國際大會評審青睞，加上她曾經一度萌生「放棄」的念頭，練習時「飛出去」，又或者因為受傷，影響自己心理狀態。不過丁華恬重新編排新動作，並且堅持自己在恐懼之下，從低潮中走出，終於在這次亞運會，拿下重要的一面獎牌，之後再拚前往巴黎奧運的門票。