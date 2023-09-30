龍蝦吃到飽回歸！「涮辛酸」新方案加碼松葉蟹帝王蟹 每人餐價曝
藝人邵庭經營的火鍋店「涮辛酸」，於4月時推出龍蝦吃到飽套餐，人氣飆升，後來卻無預警喊卡，將原本1288元龍蝦吃到飽方案取消，引發許多民眾留言抱怨。如今店家公告，10月2日起，龍蝦吃到飽方案回歸，還加碼松葉蟹腳、帝王蟹腳、海虎蝦、澳洲牛舌等也無限量供應，而此新方案的每人餐價為2688元。另外。台北典華「豐FOOD 海陸百匯」也公布了10月「龍蝦之夜」的日子，每人2639元，同樣能享有龍蝦吃到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
「涮辛酸」於今年4月時推出龍蝦吃到飽套餐，只要1288元就能享有天使紅蝦、草蝦及龍蝦吃到飽，不少顧客手刀訂位，就為了「龍蝦自由」，後來店家卻無預警突然喊卡，要將原本1288元龍蝦吃到飽方案取消，引發眾多早訂位的顧客留言抱怨。
此舉釣出邵庭本人親自公開道歉表示「真的是一整個貨櫃龍蝦吃光光了！」後來決議改成每桌送日本和牛補償，並確定活動過後，涮辛酸將無法再供應龍蝦菜色。直至5月，涮辛酸又推出1688元方案，除了有和牛吃到飽之外，還提供松葉蟹腳以替代龍蝦。
現在，涮辛酸又將推新方案，10月2日起，龍蝦吃到飽方案回歸，還加碼松葉蟹腳、帝王蟹腳、海虎蝦、澳洲牛舌等也無限量供應，而此新方案的每人餐價為2688元。
其實除了涮辛酸，台北典華「豐FOOD 海陸百匯」也能享有龍蝦吃到飽，但每個月僅限定僅少數幾天，10月的日子為10月5、12、19、26、31日共5天，龍蝦之外，還加送松葉蟹一份，另有日本A5和牛握壽司、生蠔、紅蟳、鮑魚、牛排、羊排、片皮鴨等，單人餐價2639元，也有4人優惠價1萬116元，等於每人2529元。