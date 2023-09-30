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NBA／魔獸IG秀台灣國旗超人服！霍華德：真的讓我太想念台灣啦

▲Dwight Howard在30日於社交平台IG曬出身穿超人服披台灣國旗貼文，並稱真的太想念台灣。（圖／取自Dwight Howard IG）
▲Dwight Howard在30日於社交平台IG曬出身穿超人服披台灣國旗貼文，並稱真的太想念台灣。（圖／取自Dwight Howard IG）

記者張志宇/綜合報導

上季旅台的NBA球星「魔獸」Dwight Howard，30日在社媒IG貼上一則，身穿超人服披著台灣國旗披風的衣服，並在內文表示，「這些＠garycomic（繪圖作者）為我而畫的漫畫，如果你們認為我應該把這些圖案做成衣服給我在台灣的特別粉絲們，請留言。」

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Dwight Howard貼文一出不到24小時，便收穫約29000個讚與500多則留言，更有諸多美國網友表示，「Team USA and Taiwen（美國隊與台灣隊，意指兩隊都要效力）。」

▲Dwight Howard IG發文內容與留言。（圖／取自Dwight Howard IG）
▲Dwight Howard IG發文內容與留言。（圖／取自Dwight Howard IG）
「魔獸」Dwight Howard上季加盟T1桃園永豐雲豹，在20場出賽中共有 19 次雙十演出，場均抓下16.2顆籃板超越聯盟元年籃板王阿提諾（William Artino）的15.7顆，順利將年度籃板王收進口袋。

其中有關Dwight Howard超人的由來，在台灣Dwight Howard被稱為「魔獸」，但在美國則被稱為「超人（Superman）」，這是他自封的稱號，因為高壯的他，擁有著驚人的彈跳力，讓他每次灌籃就像起飛一樣，更在2008年NBA灌籃大賽上，身穿超人披風灌籃，驚天一灌在當年獲得滿堂彩。

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