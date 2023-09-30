迎翡翠騎士　高市府與在地文創推限量版文創小物首曝光

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匙圈，及可自行動手絹印具有高雄特色的大漁旗圖騰托特包，盼翡翠騎士成員帶著高雄限定回憶滿載而歸。
行政暨國際處長張硯卿表示，高市府用最大的熱情、用心的安排，全力做好準備迎接「翡翠騎士」的到來，安排高雄在地文創手作體驗，以及特別和年輕文創業者合作，設計出各種專屬限量紀念品，都是希望讓學生帶著滿滿的美好的回憶，也能帶回高雄限定的特色紀念品，更歡迎未來學生能和家人親友再訪高雄！
即將訪高的農二高吹奏樂部長山宮同學表示，本次的表演希望大家多多給予掌聲，也很期待品嚐高雄美食和看到高雄的建築物。吹奏樂部源城同學則說，很開心能讓台灣人聽到他們的演奏，希望台灣的朋友們能期待他們的演出。
設計專屬明信片貼紙的八年級生嚴小姐表示，這次用可愛風格融合高雄在地元素，特別設計由高雄吉祥物高雄熊拿著樂器和「翡翠騎士」校徽，並用手寫文字傳遞溫暖給日本朋友。雷雕文創業者郭先生則說，本次以銅管喇叭及打擊樂器等主題設計專屬鑰匙圈，盼透過在地文創為台日友好盡一份心力。
為了使日本學生屆時也能親自體驗深具高雄特色的「大漁旗手作」托特包，大漁旗新創團隊張小姐表示，大漁旗是帶有祝福意涵的繽紛旗幟，從日治時期傳入至今，發展出台灣特有的用色和圖騰，希望日本學生將親手製作印有高雄特色的布包帶回日本做紀念，也推廣高雄在地景色。