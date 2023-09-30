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迎翡翠騎士　高市府與在地文創推限量版文創小物首曝光

▲為迎接日本翡翠騎士來高雄演出，高市府與在地文創業合作推出高雄限定小物，讓日籍友人帶回滿滿紀念。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲為迎接日本翡翠騎士來高雄演出，高市府與在地文創業合作推出高雄限定小物，讓日籍友人帶回滿滿紀念。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部的首次海外公演，10月8日將在高雄港七號碼頭登場！在高雄主要街道、包括捷運、公車、輕軌等大眾運輸站、學校機關都看得到「翡翠騎士前進大港」主視覺設計，宣傳影片在各社群上更已突破20萬次累積點閱。

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▲為迎接日本翡翠騎士來高雄演出，高市府與在地文創業合作推出高雄限定小物客製化的吹奏樂器鑰匙圈。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲為迎接日本翡翠騎士來高雄演出，高市府與在地文創業合作推出高雄限定小物客製化的吹奏樂器鑰匙圈。（圖／記者郭凱杰翻攝）

為了讓「翡翠騎士」此行在高雄留下最美好回憶！高市府為此與年輕文創業者合作，準備專屬明信片、可愛貼紙等限量版紀念物、客製化的吹奏樂器鑰

▲迎接日本翡翠騎士來高雄演出，高市府在主要街道、包括捷運、公車、輕軌等大眾運輸站、學校機關都看得到「翡翠騎士前進大港」主視覺設計。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲迎接日本翡翠騎士來高雄演出，高市府在主要街道、包括捷運、公車、輕軌等大眾運輸站、學校機關都看得到「翡翠騎士前進大港」主視覺設計。（圖／記者郭凱杰翻攝）
匙圈，及可自行動手絹印具有高雄特色的大漁旗圖騰托特包，盼翡翠騎士成員帶著高雄限定回憶滿載而歸。


行政暨國際處長張硯卿表示，高市府用最大的熱情、用心的安排，全力做好準備迎接「翡翠騎士」的到來，安排高雄在地文創手作體驗，以及特別和年輕文創業者合作，設計出各種專屬限量紀念品，都是希望讓學生帶著滿滿的美好的回憶，也能帶回高雄限定的特色紀念品，更歡迎未來學生能和家人親友再訪高雄！

即將訪高的農二高吹奏樂部長山宮同學表示，本次的表演希望大家多多給予掌聲，也很期待品嚐高雄美食和看到高雄的建築物。吹奏樂部源城同學則說，很開心能讓台灣人聽到他們的演奏，希望台灣的朋友們能期待他們的演出。

設計專屬明信片貼紙的八年級生嚴小姐表示，這次用可愛風格融合高雄在地元素，特別設計由高雄吉祥物高雄熊拿著樂器和「翡翠騎士」校徽，並用手寫文字傳遞溫暖給日本朋友。雷雕文創業者郭先生則說，本次以銅管喇叭及打擊樂器等主題設計專屬鑰匙圈，盼透過在地文創為台日友好盡一份心力。

為了使日本學生屆時也能親自體驗深具高雄特色的「大漁旗手作」托特包，大漁旗新創團隊張小姐表示，大漁旗是帶有祝福意涵的繽紛旗幟，從日治時期傳入至今，發展出台灣特有的用色和圖騰，希望日本學生將親手製作印有高雄特色的布包帶回日本做紀念，也推廣高雄在地景色。

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