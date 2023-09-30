批賴清德政策「讓護理師做功德」　侯友宜提3主張：全面提高薪資

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜呼籲出身醫界的賴清德，以及民進黨政府，錯誤政策、只顧撒幣，不僅無法解決問題，也忽略基層護理師真實需求，更會造成台灣醫護環境不斷惡化，他則要提出三點主張：第一，「醫療保健預算支出達到GDP8%」：台灣的經常性醫療保健支出目前僅占6.1％，不只低於日本的11.1％、韓國的8.4％，與（OECD）國家平均的9.6％也有相當差距，我率先提出優先投資醫療保健預算支出，並允諾總統任內逐年達到GDP8%，就是要從根本擴充醫療資源，而非挖東牆補西牆。
第二，「一視同仁提高護理師薪資」：當前護理同仁短缺，尤其是加護病房、開刀房和急診，不論白班、夜班都相當辛苦，因此對第一線護理人員，必須一視同仁提高薪資，提升留任、回任意願，不應該有日夜班的差別待遇，否則恐如陳靜敏立委所說，白班及大夜每月的實領薪資將差異36000元，屆時出現行政管控及排班上的困難，更造成護理師們分裂對立。
第三，「加薪所增加經費，由政府編列公務預算」：台灣健保早已入不敷出，若依民進黨政府規劃，再以健保支應，恐如醫界團體憂心，將壓縮整體醫療資源，甚至排擠其他給付，違反WHO呼籲世界各國提高對醫療投資的倡議。我也要請民進黨政府別忘記，健保經費來自於人民，不是民進黨政府的私房錢！
最後，侯友宜說，他必須告訴賴清德副總統，當年在賴主導之下的勞基法修惡，引發勞工朋友排山倒海的怒火，「當時你不但選擇不聽人民的聲音，甚至還出現「做功德」的說法，如今過了六年，你怎麼還是一樣？人民要的不是功德台灣，而是公平台灣！」