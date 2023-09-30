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批賴清德政策「讓護理師做功德」　侯友宜提3主張：全面提高薪資

▲國民黨總統參選人侯友宜提護理師政策。（圖／侯辦提供）
▲國民黨總統參選人侯友宜提護理師政策。（圖／侯辦提供）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（30）日在臉書指出，民進黨總統參選人賴清德接連提出護理師相關政策，卻引發基層強烈反彈，不但無法解決基層痛苦，沒有對症下藥，反而成為護理師口中的毒藥，侯友宜質疑，出身醫界的賴清德，以及民進黨政府，錯誤政策、只顧撒幣，不僅無法解決問題，也忽略基層護理師真實需求，更會造成台灣醫護環境不斷惡化，他要提出三點主張：「醫療保健預算支出達到GDP8%」、「一視同仁提高護理師薪資」、「加薪所增加經費，由政府編列公務預算」。

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侯友宜說，賴清德護理師相關政策遭反彈，原因正是兩大荒謬錯誤：第一，「增加護理系所的招生名額」，護師工會已清楚表達，護理環境「缺的不是護理學生名額」，甚至有許多護理系根本招生不足，此政策完全劃錯重點，更是漠視護病比過高、就業環境差、離職率高等根本問題；第二，「額外補貼夜班護理師津貼」，賴清德一喊話，行政院立刻跟進，結果經費卻是來自健保，不但四大醫界團體認為「力道不足」、「來源不對」，憂心將壓縮整體醫療資源，排擠其他給付，就連護理師出身的民進黨立委陳靜敏都直言，「護理全體要加薪，不是爭吵及分裂」。

侯友宜呼籲出身醫界的賴清德，以及民進黨政府，錯誤政策、只顧撒幣，不僅無法解決問題，也忽略基層護理師真實需求，更會造成台灣醫護環境不斷惡化，他則要提出三點主張：第一，「醫療保健預算支出達到GDP8%」：台灣的經常性醫療保健支出目前僅占6.1％，不只低於日本的11.1％、韓國的8.4％，與（OECD）國家平均的9.6％也有相當差距，我率先提出優先投資醫療保健預算支出，並允諾總統任內逐年達到GDP8%，就是要從根本擴充醫療資源，而非挖東牆補西牆。

第二，「一視同仁提高護理師薪資」：當前護理同仁短缺，尤其是加護病房、開刀房和急診，不論白班、夜班都相當辛苦，因此對第一線護理人員，必須一視同仁提高薪資，提升留任、回任意願，不應該有日夜班的差別待遇，否則恐如陳靜敏立委所說，白班及大夜每月的實領薪資將差異36000元，屆時出現行政管控及排班上的困難，更造成護理師們分裂對立。
 
第三，「加薪所增加經費，由政府編列公務預算」：台灣健保早已入不敷出，若依民進黨政府規劃，再以健保支應，恐如醫界團體憂心，將壓縮整體醫療資源，甚至排擠其他給付，違反WHO呼籲世界各國提高對醫療投資的倡議。我也要請民進黨政府別忘記，健保經費來自於人民，不是民進黨政府的私房錢！

最後，侯友宜說，他必須告訴賴清德副總統，當年在賴主導之下的勞基法修惡，引發勞工朋友排山倒海的怒火，「當時你不但選擇不聽人民的聲音，甚至還出現「做功德」的說法，如今過了六年，你怎麼還是一樣？人民要的不是功德台灣，而是公平台灣！」

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