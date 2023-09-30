MLB／大谷翔平球衣賣到翻！大聯盟官網統計 日籍球員史上第一人
洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，雖然已經提前因傷報銷，但他的各項數據依舊名列前茅，今（30）日大聯盟公布球衣銷量，大谷翔平位居第一，賣得超過一票球星，Ronald Acuna Jr.、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、Fernando Tatis Jr.等，可說是最受歡迎球星，此外，他也是日本球員史上第一位球衣銷量冠軍的球員。
記者吳政紘/綜合報導
大聯盟公布球衣銷售前20名，除大谷外，勇士Ronald Acuna Jr.排名第2、Aaron Judge第3，第4名是教士Fernando Tatis Jr.，5到10名依序為道奇Mookie Betts、太空人Jose Altuve、水手「J-Rod」Julio Rodriguez、勇士Matt Olson、太空人Alex Bregman，以及天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。
大聯盟官方商品的銷售額是從開幕日起開始計算，大谷在2018年勇奪美聯新人王，當時球衣銷售排名第8，2021年獲得MVP時則是第9名。
不過他在今年在經典賽率領日本隊擊敗美國奪冠，並獲得大會MVP，整季穩定輸出，累積44轟，以及10勝的佳績，讓他躍升球衣排行第一，大谷未來還有機會拿到MVP，球衣銷量可能還會更高。