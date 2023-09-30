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NBA／Poole挨揍原因曝光！因諷刺Green為Curry身邊最貴累贅

▲Jordan Poole去年季前訓練被Draymond Green揍原因曝光，因諷刺他是Stephen Curry身邊最貴累贅。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jordan Poole去年季前訓練被Draymond Green揍原因曝光，因諷刺他是Stephen Curry身邊最貴累贅。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

金州勇士球星Draymond Green在去年開季前訓練營中，因訓練產生口角重拳Jordan Poole，但隨著今夏Jordan Poole離隊，根據曾在《ESPN》工作過的籃球記者Pablo Torre透露，「Draymond Green會出手，是因為還涉及到了Stephen Curry。」

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根據Pablo Torre在節目上透露，「當時在隊內訓練時，Poole對Green諷刺說，『你對30號球員來說就是累贅』，隨後便遭到Green重拳斥候。」

根據勇士內部消息人士表示，「當時Draymond Green正擔心與勇士的續約問題，且他覺得在勇士的生涯已不多，外加Jordan Poole也要換約，但讓Green出手的原因，確實是Poole說出了那句話。」

勇士也在今夏透過交易案，將Jordan Poole送至華盛頓巫師換回資深控衛Chris Paul；Draymond Green則是與勇士達成4年1億美元的續約協議，勇士隨隊記者Anthony Slater也透露，這一筆合約的執行方式，預計能為球隊省下4300萬美元（約13.1億台幣）的豪華稅。

▲Draymond Green揍Jordan Poole原因曝光，因遭到諷刺他是Stephen Curry身邊最貴累贅。（圖／美聯社／達志影像）。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green揍Jordan Poole原因曝光，因遭到諷刺他是Stephen Curry身邊最貴累贅。（圖／美聯社／達志影像）。（圖／美聯社／達志影像）

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