NBA／Poole挨揍原因曝光！因諷刺Green為Curry身邊最貴累贅
金州勇士球星Draymond Green在去年開季前訓練營中，因訓練產生口角重拳Jordan Poole，但隨著今夏Jordan Poole離隊，根據曾在《ESPN》工作過的籃球記者Pablo Torre透露，「Draymond Green會出手，是因為還涉及到了Stephen Curry。」
記者張志宇/綜合報導
根據Pablo Torre在節目上透露，「當時在隊內訓練時，Poole對Green諷刺說，『你對30號球員來說就是累贅』，隨後便遭到Green重拳斥候。」
根據勇士內部消息人士表示，「當時Draymond Green正擔心與勇士的續約問題，且他覺得在勇士的生涯已不多，外加Jordan Poole也要換約，但讓Green出手的原因，確實是Poole說出了那句話。」
勇士也在今夏透過交易案，將Jordan Poole送至華盛頓巫師換回資深控衛Chris Paul；Draymond Green則是與勇士達成4年1億美元的續約協議，勇士隨隊記者Anthony Slater也透露，這一筆合約的執行方式，預計能為球隊省下4300萬美元（約13.1億台幣）的豪華稅。