李妍憬嫁人被譏「這種貨色也有人要」 她回10字被推爆：度量超大
38歲李妍憬（原名李妍瑾）與成人片導演圤智雨分手後，日前七夕情人節透露結交一名圈外男友，沒想到，才認愛不到2個月，28日宣布和男友登記結婚，由於她的情史精彩，有酸民發祭品文，打賭1年內離婚就請吃雞排，還有人譏笑「這種貨色也有人要」，李妍憬高情商回覆讓許多人豎起大拇指，「妳度量很大，祝妳幸福。」
記者楊穎軒／綜合報導
李妍憬9月9日發文表示在大庭廣眾下被男友求婚，自己很暈，請大家給她一點時間，靜待佳音，19天後分享手戴鴿子蛋鑽戒、於松山戶政事務所完成結婚手續的照片，昨（29）日加碼曝光與老公的正面合照，「我升格當人妻了！為何漲成這樣，在養卵的期間胸漲腹脹！小人物老公我就交給你了，對我不好我會跑歐！」
此外，李妍憬知道外界普遍看衰她嫁人，正向自嘲「我是嫁給愛情，我老公不是想不開娶我。是想開了才娶我！威力彩公司要不要來開盤，半年？一年？5年？10年？一輩子？你知道我很看到開的，好想當莊家啊」，對放話發雞排的人，她回「雞排是吃不到了，我會請你吃餅」，一名網友留言「你這種貨色也有人要娶？」李妍憬親自回應：「哎呦...環肥燕瘦各有喜好。」情商之高獲得多人按讚力挺。