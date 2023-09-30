這些因素支撐！外銀上修對美元看法　估歐元恐貶回1.05以下

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隨著全球通膨的變動，瑞銀預估今（2023）年第4季度將結束升息週期。而市場現在關心的是，進入到2024 年，當前利率會維持多久。在此背景下，瑞銀認為貨幣市場將受到經濟增長的影響。如果投資者認為某國的經濟情況與當前的利率水準相匹配，預計該國相應的貨幣將具有價格優勢。
考慮到最新的宏觀經濟數據，美國聯準會早於歐洲央行降息的說法不太可信。因此，瑞銀預估美元兌歐元可能會進一步上漲，歐元兌美元可能會回落至1.05以下。儘管放緩的跡象正在出現，但美國經濟成長依然遠超出預期，特別是與其他國家相比的情況下。相反，歐洲和中國的增長相關數據較為疲軟，不及市場預期。
不過，瑞銀也提到，對於歐洲來說，很難指望立即有轉機，為了能夠在發達國家開始新一輪與商品掛鉤的補庫週期，必須有一些因素助推，如積極的宏觀數據，或能源（天然氣和石油）的價格下跌，預計今年剩餘時間裡，這兩個因素都不會實現。
當然，如果中國能夠穩定地產行業和整體經濟的努力，以及最新出台的刺激政策取得成果，瑞銀分析，除美國地區以外的增長情緒可能會改善，並支持歐元、英鎊、澳元等增長敏感型貨幣之外，由於歐洲和中國的GDP增長預期偏低，這為意外上行留下了空間，並可能有助於抑制美元的短期勢頭。
除了經濟成長因素之外，能源的價格上漲，甚至一些大宗商品（鐵礦砂和煤）的價格上漲也為貨幣市場帶來了另一個差異化因素。瑞銀指出，美國已成為能源價格上漲的受益者，觀察大宗商品漲幅對外匯價格影響的方法是通過不包括美元的貨幣交叉盤，而最近幾周，加幣、澳幣、巴西和挪威克朗等貨幣表現相對歐元、英鎊、瑞典克朗和日圓優異。基於以上對美元的支撐因素，以及對歐元的不確定性，瑞銀將美元從「不看好」上調至「中性」，而將歐元從「看好」下調至「中性」。