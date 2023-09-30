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全台通路激省／中秋節「全聯買1送1」必囤　好市多衛生紙免300元

▲本週全台通路優惠商品懶人包，全聯有民生必備的衛生紙、濕紙巾買1送1；好市多原價349元的衛生紙現折50元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲本週全台通路優惠商品懶人包，全聯有民生必備的衛生紙、濕紙巾買1送1；好市多原價349元的衛生紙現折50元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週全台通路優惠商品懶人包，全聯有民生必備的衛生紙、濕紙巾買1送1；好市多原價349元的衛生紙現折50元，「130抽 x 36包」大包裝的衛生紙只要不到300元入手。同時，響應10月1日國際咖啡日登場，包括全聯有咖啡買1送1，愛買量販則有咖啡加1元多1件優惠，UCC濾掛式咖啡系列12入只要91元入手，是咖啡控必囤的優惠！

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🟡全聯．即起至10月5日

蒲公英綠茶3層環保抽取式衛生紙（100抽 x 8包），原價238元買1送1，平均119元

全麗淨親膚絲巾（80張 x 3包），原價198元買1送1，平均99元

UCC濾掛式咖啡，典藏風味/法式深焙/炭燒（8g x12入），原價177元買1送1，平均88.5元

🟡好市多．即起至10月1日

曾拌麵（12包入），原價399元，特價319元

妙用衛生紙（130抽 x 36包），原價349元，特價299元

🟡家樂福．即起至10月11日

好自在液體衛生棉，經典／清新淨味／隔濃隔箘（7～10片／包），原價149元買1送1，平均75元

蘭諾衣物芳香豆瓶裝系列（360毫升～520毫升）／Ariel 4D洗衣膠囊袋裝系列，買二件省更多，第一件279元、第二件498元，平均249元

🟡大潤發．即起至10月5日

冰冰好料理，貢丸／香菇貢丸（300g），118元買1送1，平均單包59元

美食阿嬤香烤全雞（900g），原價498元，特價399元

🟡愛買．即起至10月3日

UCC濾掛式咖啡系列（8gX12入），加1元多1件，2件181元，平均91元

雀巢金牌咖啡產地系列（65g），產地哥倫比亞／宏都拉斯，加1元多1件，2件269元

🟡Mia C’bon．即起至10月2日

森精肉-匠和牛日本紐約客燒肉（200g），1380元買1送1，平均690元，限量200組售完為止

▲Mia C’bon限時日本和牛買1送1優惠，僅限量200組。（圖／Mia C’bon提供）
▲Mia C’bon限時日本和牛買1送1優惠，僅限量200組。（圖／Mia C’bon提供）
🟡7-11．即起至10月3

日本7PREMIUM奶油夾心餅乾，白巧克力／巧克力，原價99元買1送1

哈根達斯迷你杯／雪糕，任選買3送2

🟡全家．即起至10月1日

鮮一杯國寶茶，原價99元買1送1

得意抽取式廚房紙巾，原價149元買1送1

蔬果酵素飲，原價89元買1送1

🟡萊爾富．即起至10月1日（結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠

黑松茶尋味茶，原價35元買1送1

福樂指定牛乳，原價39元買2送1，平均26元

午后時光重乳草莓奶茶，原價25元買2送1，平均17元

▲萊爾富本周會員優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周會員優惠。（圖／業者提供、記者整理）

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