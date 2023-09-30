全台通路激省／中秋節「全聯買1送1」必囤　好市多衛生紙免300元

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蒲公英綠茶3層環保抽取式衛生紙（100抽 x 8包），原價238元買1送1，平均119元
全麗淨親膚絲巾（80張 x 3包），原價198元買1送1，平均99元
UCC濾掛式咖啡，典藏風味/法式深焙/炭燒（8g x12入），原價177元買1送1，平均88.5元
🟡好市多．即起至10月1日
曾拌麵（12包入），原價399元，特價319元
妙用衛生紙（130抽 x 36包），原價349元，特價299元
🟡家樂福．即起至10月11日
好自在液體衛生棉，經典／清新淨味／隔濃隔箘（7～10片／包），原價149元買1送1，平均75元
蘭諾衣物芳香豆瓶裝系列（360毫升～520毫升）／Ariel 4D洗衣膠囊袋裝系列，買二件省更多，第一件279元、第二件498元，平均249元
🟡大潤發．即起至10月5日
冰冰好料理，貢丸／香菇貢丸（300g），118元買1送1，平均單包59元
美食阿嬤香烤全雞（900g），原價498元，特價399元
🟡愛買．即起至10月3日
UCC濾掛式咖啡系列（8gX12入），加1元多1件，2件181元，平均91元
雀巢金牌咖啡產地系列（65g），產地哥倫比亞／宏都拉斯，加1元多1件，2件269元
🟡Mia C’bon．即起至10月2日
森精肉-匠和牛日本紐約客燒肉（200g），1380元買1送1，平均690元，限量200組售完為止
🟡7-11．即起至10月3日
日本7PREMIUM奶油夾心餅乾，白巧克力／巧克力，原價99元買1送1
哈根達斯迷你杯／雪糕，任選買3送2
🟡全家．即起至10月1日
鮮一杯國寶茶，原價99元買1送1
得意抽取式廚房紙巾，原價149元買1送1
蔬果酵素飲，原價89元買1送1
🟡萊爾富．即起至10月1日（結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠）
黑松茶尋味茶，原價35元買1送1
福樂指定牛乳，原價39元買2送1，平均26元
午后時光重乳草莓奶茶，原價25元買2送1，平均17元