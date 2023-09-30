名家論壇》謝國安／雞蛋事件延燒民進黨選情

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雞蛋問題也延燒到賴清德的總統選情。民進黨總統參選人賴清德聲量排名第三，但總分降至114697。上週各家民調也指出，賴清德九月以來民調已往下掉，大約回到30%-35%的水準。柯文哲民調上仍然第二、侯友宜第三，但兩人差距拉近，掉最多的除了賴，就是獨立參選的郭台銘。顯示雞蛋事件與郭台銘參選這段期間的表現，確實微妙的牽動了所有總統參選人的支持度。賴清德因為雞蛋問題，原本一騎絕塵的支持度開始鬆動。也因此，沉寂一段時間的藍白合議題再次被丟出來。柯文哲陣營講得明確，就是做民調決定誰正誰副，國民黨則傳出國民黨只能是正的，引發藍白隔空交火。聲量上侯友宜排名第四、柯文哲排名第五，但總分都沒有破十萬分。
對柯文哲來說，從八月以來的討論度直線下降，已經產生危機。過去柯文哲聲量總分的水準一直都有十幾萬，排行也都在前三名，但在八月後，柯文哲不再是聲量上一枝獨秀的總統參選人，但總分上都還有十萬分以上的水平，但過去這周柯文哲總分只剩下八萬分。即使民調維持在第二，但也沒有起色，反而侯友宜有緩步提升的狀態。如果柯文哲再不想辦法提升聲量，一直陷在目前的泥沼中，恐怕到時候也會影響到目前民調。至於展開連署的郭台銘，聲量毫無起色反而繼續下探，排名第八，總分也跌破五萬分，只剩47230。而郭董也是過去這周聲量排行榜前十名當中，唯一一個聲量排行上下跌的候選人。從第五名掉到第八名。
而民進黨「打高虹安就是打柯文哲」的模式這段期間也持續發酵。從前文化局長錢康明爆料男友干政開始，到最近的寡婦樓爭議，高虹安聲量居高不下，也連續兩周蟬聯第二，總分有125859。而高虹安負面聲量居高不下，衍生出的爭議都壓掉所有除了雞蛋問題之外的所有政治議題，目前很明顯地有標籤化跡象。持續追打爆料的李正皓排名第十一。高虹安爭議持續替綠營側翼提供柴火攻擊柯文哲。而目前看來，民眾黨陣營束手無策。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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