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《嗨！營業中2》遭爆「違法濫墾1.2萬坪森林」！製作單位火速回應

▲《嗨！營業中》遭到立委指控違法濫墾1.2萬坪森林。對此，好看娛樂火速回應了。（圖／《嗨！營業中》臉書）
▲《嗨！營業中》遭到立委指控違法濫墾1.2萬坪森林。對此，好看娛樂火速回應了。（圖／《嗨！營業中》臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

由好看娛樂製作的《嗨！營業中》第二季已全數播畢，怎料，節目日前卻被時代力量立委陳淑華指控，涉嫌違法濫墾苗栗1.2萬坪的原始森林，而且還在農牧用地違建並經營餐廳和民宿，結果苗栗縣政府消極處理，引發爭議。對此，好看娛樂親上火線解釋，早在7月份拍攝完畢後，全面撤出原場地，也從未對外自行或授權其他人營業使用。

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時代力量立委陳淑華昨（29）日與苗栗縣議員葉忠倫召開記者會，指控《嗨！營業中2》違法濫墾山林、違建並經營餐廳。陳淑華更痛批苗栗縣政府消極處理、裁罰過低，應急速勒令斷水斷電，移送法辦。

▲立委陳淑華更指控節目違建並經營餐廳。（圖／《嗨！營業中》臉書）
▲立委陳淑華更指控節目違建並經營餐廳。（圖／《嗨！營業中》臉書）
苗栗縣政府則回應，截至今年7月，已依《水土保持法》規定開出4次處分、累計裁罰26萬，並勒令行為人立即停工、恢復植生，目前多處已恢復植生。至於違建經營餐廳部分，苗縣府表示，確認已屬農地違規，由於屬非都市土地管制，目前由地政處依法處理中，若認定違反《區域計劃法》，將會勒令行為人依法補申請執照，若無法補照將通知違建人自行拆除，且由本府列管排拆。

被點名的《嗨！營業中》製作單位好看娛樂也回應：「節目僅就私人已開發完畢土地之玻璃溫室進行拍攝使用。本節目在2023年7月份拍攝完畢，已全面撤出原場地。拍攝場地及節目名稱從未對外自行或授權他人營業餐廳使用！」

▲好看娛樂強調，從未對外自行或授權他人營業餐廳使用。（圖／《嗨！營業中》臉書）
▲好看娛樂強調，從未對外自行或授權他人營業餐廳使用。（圖／《嗨！營業中》臉書）

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