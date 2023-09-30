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今日必吃／日本來的串燒店！產道、太陽穴部位超猛　這款吐司必點

▲從日本新宿發跡的「日本再生酒場」，海外分店僅有台灣，進駐台南與高雄，主打內臟類串燒料理，什麼奇特的部位都吃得到。（圖／記者葉盛耀攝）
▲從日本新宿發跡的「日本再生酒場」，海外分店僅有台灣，進駐台南與高雄，主打內臟類串燒料理，什麼奇特的部位都吃得到。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次應景中秋節檔期，來到串燒店「日本再生酒場」，此品牌發源自日本新宿，主打吃得到各式奇特部位的新鮮內臟料理，還有小缽燉菜等下酒小菜，另外，店家還有一道法式吐司，是每日限量甜點。

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台灣人在黑白切攤位，可以嚐到豬肉的特殊部位，例如氣管、脆管、生腸、腰尺等，本就習以為常，但來一次日本再生酒場後，會發現，原來日本人吃這些特殊部位，竟可能吃得比台灣人更多。

▲來「日本再生酒場」吃完串燒後，會認識到原來還有這麼多獨特的內臟部位。（圖／記者葉盛耀攝）
▲來「日本再生酒場」吃完串燒後，會認識到原來還有這麼多獨特的內臟部位。（圖／記者葉盛耀攝）
從日本新宿發跡的「日本再生酒場」，主打內臟串燒料理，海外分店僅有進駐台灣，位在高雄與台南。來到這裡翻開菜單，會發現選項繁多，建議首次來的客人，可以直接先點個「五本盛」，由店家幫忙搭配5款，從最常見的明太子雞胸、豬肝、雞心、七里香、牛橫膈膜，一直到豬喉頭、豬膀胱、豬太陽穴、豬產道、牛丸腸，甚至還有牛鞭等，令人咋舌。每種串燒標榜現點現烤，什麼奇特的內臟部位幾乎都點得到。

▲大火炙烤的牛丸腸，外圈質地脆口，而內圈是豐富且噴香的油脂，滾燙而爆汁，咀嚼起來煞是銷魂。（圖／記者葉盛耀攝）
▲大火炙烤的牛丸腸，外圈質地脆口，而內圈是豐富且噴香的油脂，滾燙而爆汁，咀嚼起來煞是銷魂。（圖／記者葉盛耀攝）
各式串燒會依其特性給予不同的調味，有些是醬燒，有些是鹽烤，店員也提到，因為內臟類講求新鮮，較特別的部位一定要每日進貨、當天處理，因此採每日限量，晚來可能就吃不到了。也因為新鮮，那種內臟慣有的獨特氣味其實都不明顯，除非本身就極度排斥內臟的人，才有可能吃不慣。

▲內臟類之外，常見的雞肉丸子也有，搭佐照燒醬汁與生蛋黃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲內臟類之外，常見的雞肉丸子也有，搭佐照燒醬汁與生蛋黃。（圖／記者葉盛耀攝）
店家還有一道特殊的甜點，被老主顧們封為「吃完後才算是有完美收尾」，即是「法式吐司」，作法是將吐司沾滿牛奶與蛋液後煎香，再灑上一點糖粉，比起一般坊間的口味，外層同樣酥香，但是內層更柔嫩濕潤，且此道菜還曾在美食評論評鑑活動「500盤」中，獲得1盤的殊榮。

▲法式吐司的內層有著濕潤而綿柔的口感，是其最大特色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲法式吐司的內層有著濕潤而綿柔的口感，是其最大特色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲日本再生酒場發源自日本新宿，海外分店目前僅在台灣的台南與高雄。（圖／記者葉盛耀攝）
▲日本再生酒場發源自日本新宿，海外分店目前僅在台灣的台南與高雄。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊
日本再生酒場台南店
台南市中西區西門路一段753號
06-223-3911

🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。

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