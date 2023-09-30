今日必吃／日本來的串燒店！產道、太陽穴部位超猛　這款吐司必點

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從日本新宿發跡的「日本再生酒場」，主打內臟串燒料理，海外分店僅有進駐台灣，位在高雄與台南。來到這裡翻開菜單，會發現選項繁多，建議首次來的客人，可以直接先點個「五本盛」，由店家幫忙搭配5款，從最常見的明太子雞胸、豬肝、雞心、七里香、牛橫膈膜，一直到豬喉頭、豬膀胱、豬太陽穴、豬產道、牛丸腸，甚至還有牛鞭等，令人咋舌。每種串燒標榜現點現烤，什麼奇特的內臟部位幾乎都點得到。
各式串燒會依其特性給予不同的調味，有些是醬燒，有些是鹽烤，店員也提到，因為內臟類講求新鮮，較特別的部位一定要每日進貨、當天處理，因此採每日限量，晚來可能就吃不到了。也因為新鮮，那種內臟慣有的獨特氣味其實都不明顯，除非本身就極度排斥內臟的人，才有可能吃不慣。
店家還有一道特殊的甜點，被老主顧們封為「吃完後才算是有完美收尾」，即是「法式吐司」，作法是將吐司沾滿牛奶與蛋液後煎香，再灑上一點糖粉，比起一般坊間的口味，外層同樣酥香，但是內層更柔嫩濕潤，且此道菜還曾在美食評論評鑑活動「500盤」中，獲得1盤的殊榮。
📍店家資訊
日本再生酒場台南店
台南市中西區西門路一段753號
06-223-3911
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