小犬颱風下週逼近！是否侵台看「1關鍵」 北部、東部風雨最劇烈
小犬颱風（KOINU）在今（30）日凌晨2時於菲律賓東方海面生成，後續路徑預計會先往北北西方向移動靠近台灣，中央氣象署預報員趙紘表示，後續決定小犬颱風路徑的關鍵是「太平洋高壓」的強弱，若高壓不夠強，導致其路徑偏北份量較多，小犬颱風暴風圈就有可能侵台，海陸警皆有機會發布，不過無論論如何，小犬颱風外圍都會替北台灣、東部帶來較劇烈風雨，請民眾持續留意颱風動態。
記者張志浩/綜合報導
趙竑指出，明日至下週一（10月1日至10月2日）受東北季風影響，北方冷空氣會南下，迫使太平洋高壓往東退，小犬颱風路徑會有「北偏」的情況，下週二（10月3日）開始，東北季風減弱，太平高壓就會再增強往西，屆時小犬颱風會沿著高壓邊緣加速往西前進，偏巴士海峽到呂宋島區域前進，而在後續是否侵台，關鍵就在於明後天小犬颱風往北的程度有多大。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明也表示，下週三（10月4日）晚間至下週五（10月6日）清晨，是小犬颱風通過巴士海峽向西移動的過程，因此下週四（10月5日）會是最接近台灣的時候，未來中心靠近的程度仍有變化空間，發布颱風警報的機會高，但是詳細的發布時間以及可能涵蓋的區域都還有待觀察。
趙竑則強調，雖然目前小犬颱風在評估路徑後，海陸警都有可能發布，但確切發佈時間還有待觀察小犬的移動速度、暴風圈大小等，預估下週三開始至到下週五，包括桃園、大台北、東半部、恆春半島、高屏山區降雨都會較明顯，尤其花東、恆春半島受外圍環流影響，風雨最為劇烈。