NBA／很多人把我跟林書豪比較！Austin Reaves：我也走過艱難的路
在休賽期，洛杉磯湖人（NBA）與Austin Reaves達成一份4年5400萬美元的合約，其中Austin Reaves也在30日接受美媒《ClutchPoints》的獨家專訪，並在受訪時透露，「很多人拿自己與當年的林書豪相提並論。」
記者張志宇/綜合報導
Austin Reaves身為2022賽季的落選秀，在當時與湖人簽約，不僅在菜鳥球季就打出亮眼表現更曾單場繳出31分16籃板10助攻的絕佳演出，成為湖人隊史第五位菜鳥拿下大三元的球員。這份成績讓Reaves從落選新秀到簽下2年保證合約。
根據《ClutchPoints》報導表示，「人們告當時告訴我，很多人試圖拿我跟當年的『林來瘋』做比較，對我來說這是一個變好的動力（因為有林書豪這個成功的例子），我走了很長的路才達到今天這個高度，我是一位落選秀，先簽了份雙向合約，隨後才被轉正，但我仍會持續努力，我的心態永遠都會存在，永遠都不會改變。」
Austin Reaves本季順利收下一份4年5400萬美元的合約，對此他則表示，「對我來說個人的成功，是伴隨著團隊的成功，當球隊獲勝時，每個人都看起來很好，無論你是場均得到幾分，即便你上場時間不多，但最後拿到總冠軍，大家還是會稱呼你『贏家』。」