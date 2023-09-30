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李亦伸專欄／勇士需要賭Chris Paul換Jrue Holiday？

▲勇士該不該爭取被公鹿交易到拓荒者的33歲後衛Jrue Holiday(右)，並以Chris Paul(左)為籌碼?（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士該不該爭取被公鹿交易到拓荒者的33歲後衛Jrue Holiday(右)，並以Chris Paul(左)為籌碼?（圖／美聯社／達志影像）

文/特約作家李亦伸

NBA今天最重要爆點：勇士該不該爭取被公鹿交易到拓荒者的33歲後衛Jrue Holiday。外傳有八支球隊正在計畫爭取Jrue Holiday，其中包括勇士

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勇士今年夏天才剛交易換來38歲控球大師後衛Chris Paul，同時送走24歲年輕後衛Jordan Poole。Jordan Poole上季例行賽場均20.4分，投籃命中率4成3，三分命中率3成3。

當Chris Paul正在季前訓練營努力融入團隊，配合勇士操作，隊友也在熟悉Chris Paul打法、角色和定位，勇士是否還有必要去賭這一把牌，再度打亂重整，超有意思。

▲明星控衛Chris Paul剩下價值還有多少?（圖／美聯社／達志影像）
▲明星控衛Chris Paul剩下價值還有多少?（圖／美聯社／達志影像）
幾個重點一定要釐清：

1、Chris Paul和Jrue Holiday，誰更優秀?

看年紀、比能力，33歲Jrue Holiday攻防效率和輸出、作用都在38歲Chris Paul之上，Chris Paul上季明顯老化，功力至少了七折，對勇士帳面來看，Jrue Holiday當然要比Chris Paul更有即戰力，光是防守、對位、年輕、多功能性，Jrue Holiday肯定是比Chris Paul更好選項。

但籃球講的是團隊、默契，更重要的是角色、功能性，Jrue Holiday和Chris Paul都是一流「團隊球員」，Jrue Holiday防守一流，能創造各種對位優勢，Chris Paul是控場和節奏大師，曾經聯盟第一控球，兩人不相上下。

選擇和賭注最關鍵在Chris Paul和Jrue Holiday誰更適合勇士?誰更能創造勇士最大戰力和上限?絕大多數人會選擇Jrue Holiday，但真的很難論斷。


▲誰是與Stephen Curry搭檔的最佳選擇?。（圖／美聯社／達志影像）
▲誰是與Stephen Curry搭檔的最佳選擇?。（圖／美聯社／達志影像）
2、勇士變大了嗎?

Chris Paul除了老慢、退化，更重要的是體型「太小」，一旦勇士擺上Chris Paul先發，Stephen Curry、Klay Thompson、Andrew Wiggins、Draymond Green先發，這根本是NBA史上最矮小先發陣容，防守、對位、籃板、禁區防禦都可能出現各種漏洞。

但爭取Jrue Holiday，勇士主戰陣容就變大了嗎?好像也很有限。Jrue Holiday 193公分，他能扛小前鋒，對位都不會吃虧，還能當三D用，確實多功能又有影響力。

我怎麼看都很猶豫，爭取Jrue Holiday確實是一次更大冒險，但作用和團隊還是要看運氣。

3、勇士能用什麼去換

要換Jrue Holiday，基本上就是到期合約+年輕球員+首輪籤打包，勇士能給的最多就是Chris Paul+Jonathan Kuminga(或Moses Moody)+一首輪，勇士不可能為了Jrue Holiday送出兩首輪。

交易市場上有各種競爭，我也不認為有比勇士拿出來更好交易條件和資產的籌碼，因此勇士如果想要操作爭取Jrue Holiday，確實有機會拿下Jrue Holiday。

▲被交易至拓荒者的Jrue Holiday，成為多支球隊競爭的對象。（圖／美聯社／達志影像）
▲被交易至拓荒者的Jrue Holiday，成為多支球隊競爭的對象。（圖／美聯社／達志影像）
4、Jrue Holiday未來性

Jrue Holiday還有1+1合約，明年夏天可以成為自由球員，年薪 3700萬美元。用完這一年，勇士明年要不要留，如果留，那Klay Thompson就留不下來。

爭取Jrue Holiday可能有即戰力提升，但同樣會增加勇士薪資負擔和未來重組工程。如果只用一年，勇士需要這麼玩?

勇士已經有兩個老人Stephen Curry和Draymond Green，明年續約Jrue Holiday或Klay Thompson也都是34歲老人，薪資還要炸裂，怎麼看都很為難。

我是會相信Chris Paul能為勇士帶來的戰術靈活性，尤其是擋拆、半場進攻和控場能力，Jrue Holiday是不錯爭冠拼圖，但既然賭了Chris Paul，就不宜再變卦。

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