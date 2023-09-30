李亦伸專欄／勇士需要賭Chris Paul換Jrue Holiday？

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當Chris Paul正在季前訓練營努力融入團隊，配合勇士操作，隊友也在熟悉Chris Paul打法、角色和定位，勇士是否還有必要去賭這一把牌，再度打亂重整，超有意思。
幾個重點一定要釐清：
1、Chris Paul和Jrue Holiday，誰更優秀?
看年紀、比能力，33歲Jrue Holiday攻防效率和輸出、作用都在38歲Chris Paul之上，Chris Paul上季明顯老化，功力至少了七折，對勇士帳面來看，Jrue Holiday當然要比Chris Paul更有即戰力，光是防守、對位、年輕、多功能性，Jrue Holiday肯定是比Chris Paul更好選項。
但籃球講的是團隊、默契，更重要的是角色、功能性，Jrue Holiday和Chris Paul都是一流「團隊球員」，Jrue Holiday防守一流，能創造各種對位優勢，Chris Paul是控場和節奏大師，曾經聯盟第一控球，兩人不相上下。
選擇和賭注最關鍵在Chris Paul和Jrue Holiday誰更適合勇士?誰更能創造勇士最大戰力和上限?絕大多數人會選擇Jrue Holiday，但真的很難論斷。
2、勇士變大了嗎?
Chris Paul除了老慢、退化，更重要的是體型「太小」，一旦勇士擺上Chris Paul先發，Stephen Curry、Klay Thompson、Andrew Wiggins、Draymond Green先發，這根本是NBA史上最矮小先發陣容，防守、對位、籃板、禁區防禦都可能出現各種漏洞。
但爭取Jrue Holiday，勇士主戰陣容就變大了嗎?好像也很有限。Jrue Holiday 193公分，他能扛小前鋒，對位都不會吃虧，還能當三D用，確實多功能又有影響力。
我怎麼看都很猶豫，爭取Jrue Holiday確實是一次更大冒險，但作用和團隊還是要看運氣。
3、勇士能用什麼去換
要換Jrue Holiday，基本上就是到期合約+年輕球員+首輪籤打包，勇士能給的最多就是Chris Paul+Jonathan Kuminga(或Moses Moody)+一首輪，勇士不可能為了Jrue Holiday送出兩首輪。
交易市場上有各種競爭，我也不認為有比勇士拿出來更好交易條件和資產的籌碼，因此勇士如果想要操作爭取Jrue Holiday，確實有機會拿下Jrue Holiday。
4、Jrue Holiday未來性
Jrue Holiday還有1+1合約，明年夏天可以成為自由球員，年薪 3700萬美元。用完這一年，勇士明年要不要留，如果留，那Klay Thompson就留不下來。
爭取Jrue Holiday可能有即戰力提升，但同樣會增加勇士薪資負擔和未來重組工程。如果只用一年，勇士需要這麼玩?
勇士已經有兩個老人Stephen Curry和Draymond Green，明年續約Jrue Holiday或Klay Thompson也都是34歲老人，薪資還要炸裂，怎麼看都很為難。
我是會相信Chris Paul能為勇士帶來的戰術靈活性，尤其是擋拆、半場進攻和控場能力，Jrue Holiday是不錯爭冠拼圖，但既然賭了Chris Paul，就不宜再變卦。