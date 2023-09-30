MixerBox 冰友超神！下載破1千萬 國內外旅遊「好友定位秒掌握」
中秋後緊接著就是雙十假期，接連的連假正是計畫和親友出遊的好時機，和好友出門最常問「到了沒？」、「到哪裡了？」拖延症患者最常出現的回答不外乎是「快到了」，但可能才剛出門，制約拖延症患者最佳的神器就是定位社交App「冰友」，不單單只在台灣，國外旅遊也能立即知道好友行蹤。一次分享5大新功能。
記者周淑萍/綜合報導
中秋、國慶連假和親友國外旅行再也不怕迷路走散，透過定位社交App 「MixerBox 冰友」可以留下出遊足跡，還能準確地掌握好友位置方便約定碰面地點，截至今年 7 月底，冰友全球累積下載數已經突破1000多萬次，而且這半年的下載數更是翻了近四倍，成長速度超越了開發團隊的預期。
目前也持續開發新功能，現在也走出台灣，國外也能完整使用，出國的時候打開「MixerBox 冰友」，才能確保將難得的國外旅行足跡都完整記錄下來，同時把一起出國的家人朋友們都加入「冰友」，就可以隨時即時看到彼此的所在位置。
五大新功能一次看：
桌面小工具： 這個小工具可以讓你隨時查看好友的即時位置、最新更新時間、停留時間、手機電量，還有個人狀態。
你的世界： 可以自訂常用地點，像是家、公司、學校，還能在地標上打卡，解鎖獨特的足跡地圖。讓你的地圖更加豐富多彩。
搖一搖加好友： 想要交新朋友只要躺著搖、倒著搖、上下搖、左右搖，怎麼搖都能搖到附近的有緣好冰友。
到達離開通知： 你可以設定，當朋友「到達」或「離開」特定地點時，會自動發送提醒給你。
魔法足跡： 冰友還會自動重建你下載 App 前的歷史足跡，讓地圖更加完整。