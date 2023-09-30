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iPhone 15爆退貨潮！她問「退貨手機會跑去哪」　內行揭賺到答案

▲蘋果全新的iPhone 15 系列日前正式開賣，由於是首波手機，結果才用不到兩週，就出現不少問題。（圖／記者周淑萍攝）
▲蘋果全新的iPhone 15 系列日前正式開賣，由於是首波手機，結果才用不到兩週，就出現不少問題。（圖／記者周淑萍攝）

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果全新的iPhone 15 系列日前正式開賣，由於是首波手機，結果才用不到兩週，就出現不少問題，像是機身過熱等等，不少果粉都在社群分享自己退貨的經驗，掀起一陣討論。而也有網友詢問「想知道iPhone 退貨之後會跑去哪裡？」貼文引發話題，其答案也讓不少果粉都長知識了！

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一名網友在「Dcard」貼文指出「我想要詢問一下，那些最近被退貨的手機都哪裡去了啊？有些可能連拆都還沒有拆過，有些人用了好幾天就要退貨，那我們如果訂製新的，會不會其實有可能是拿到那些退貨的人用過的啊？最近才剛下單iPhone 15真的有這些顧慮，很怕是開封過重新包裝的耶」。

▲iPhone 15 Pro。（圖／周淑萍攝）
▲最近iPhone 15 系列新機開賣之後，不少人都提到會有過熱的問題。（圖／周淑萍攝）
貼文一出，不少人紛紛回應「正常來說是到維修部整檢，以整新機方式或福利機方式再釋出，亦可能是被下放到新增銷售據點作為展示機使用」、「蘋果退回去的商品是不會重新拿出來賣的，只會拆解成零件，重新做成整新機」、「iPhone 拿到手退貨是一件很浪費的事情，退貨回去的手機只能被當作整新機處理或是拆件維修零件」。

事實上，所謂的「整新機」相信大多數人都不陌生，有些人為了便宜買到手機都會購買這些經原廠重新整理並認證的產品，不僅限在iPhone上，各大廠牌的手機都會有這種機型，價格大概會比新品便宜15%至25%不等，整新機之所以價格較低，是因為整新機大多來源自「退貨品」，可能因外觀瑕疵、功能異常等問題被召回原廠進行維修，而且這些整新機也同樣享有保固期效喔！

而蘋果官網其實也有「整修品」專區可以選購，以MacBook Air Apple M1 晶片太空灰來看，整新品售價2萬6269元，而官網全新品的價格為30900元，直接就省下4700元左右，如果不介意這種幾乎是全新的商品，只不過是被其他用戶因為其他原因退貨的民眾，就會去考慮這種整新品，也能省下不少荷包。不過官網目前並沒有販售整新iPhone。

▲蘋果官網也有在販售整新品，以Macbook Air M1晶片的機型來看，跟新品原價相比便宜4700元左右。（圖/Apple官網）
▲蘋果官網也有在販售整新品，以Macbook Air M1晶片的機型來看，跟新品原價相比便宜4700元左右。（圖/Apple官網）
而另外一種所謂的「福利機」，則是經常在門市上面看到提供消費者試用的展示機，是屬於「已經完整開封、使用」的產品，這種價格還會比整新機低許多，通常還會分成S到C等級的機型，通常在電商平台上面非常多選擇，不少不介意外外觀磨損、明顯使用痕跡的人就會購買，裝個手機殼也是用到兵乓叫！

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