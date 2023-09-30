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王大陸新片《孤注》賣破170億！反詐騙「1關鍵」惹火柬埔寨遭禁播

▲王大陸新片《孤注一擲》票房賣破170億，反詐騙情節多次出現高棉文畫面，因而惹火柬埔寨政府下令禁播。（圖／翻攝自微博）
▲王大陸新片《孤注一擲》票房賣破170億，反詐騙情節多次出現高棉文畫面，因而惹火柬埔寨政府下令禁播。（圖／翻攝自微博）

記者黃雅琪／綜合報導

由申奧執導中國大陸電影《孤注一擲》，張藝興、金晨、詠梅、王傳君主演，王大陸特別演出受騙者「顧天之」。本片描述東南亞詐騙集團，以海外高薪引誘求職者的真實社會案件，創下超過38億人民幣（約新台幣170億元）票房；片中雖未明指涉案國家，但柬埔寨政府不滿主角身穿印有高棉文的服飾，嚴重損害國家形象，下令禁播本片。

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▲王大陸新片《孤注一擲》，片中多次出現高棉文畫面，因而惹火柬埔寨政府下令禁播。（圖／翻攝自微博）
▲▼王大陸新片《孤注一擲》，片中多次出現高棉文畫面，因而惹火柬埔寨政府下令禁播。（圖／翻攝自微博）
▲王大陸新片《孤注一擲》，片中多次出現高棉文畫面，因而惹火柬埔寨政府下令禁播。（圖／翻攝自微博）
 
柬埔寨文化藝術部發言人宋曼表示：「在看到《孤注一擲》的預告片後，文化與藝術部立即與外交與國際合作部保持密切合作，向中國駐柬埔寨大使館致函，要求中方協助制止這部電影繼續上映。」柬埔寨政府不滿，電影多次出現柬埔寨官方語言高棉文，嚴重影響柬埔寨的國家形象與旅遊業，下令禁播。

電影《孤注一擲》劇情描述，電腦工程師被海外高薪招聘誘引，被騙入境外詐騙工廠工作，從被騙者轉變為行騙者；王大陸飾演受騙者「顧天之」，深度陷入網絡騙局，最後跳樓輕生成為植物人，警方因而展開跨國調查和追捕，將詐騙集團逮補歸案。截至9月19日，《孤注一擲》票房已突破38億人民幣。

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