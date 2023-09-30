國造潛艦鋰電取代AIP？學者：避免功率低、重量大缺點
首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」（舷號711）28日在高雄台船廠區舉行命名暨下水儀式，「海鯤號」並未使用「絕氣推進系統」（AIP），學者分析指出，AIP有功率小、重量重、故障率高等缺點，日本海上自衛隊新潛艦也採用鋰電池取代AIP。
記者呂炯昌／台北報導
國造潛艦「海鯤號」並未使用不需獲取外界氧氣，仍可長時間水下作業的「絕氣推進系統」（AIP），引發議論，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，AIP有功率小、重量重的缺點，且根據日本經驗，AIP的故障率也較高，因此日本海上自衛隊最新型的大鯨級潛艦使用鋰鐵電池。
蘇紫雲指出，「海鯤號」潛艦採用的鉛酸電池，雖然有蓄電量較少的缺點，但優點是較為安全且穩定可靠，重點在於我國首艘自製潛艦，應追求技術累積跟系統穩定，採用傳統鉛酸深循環電瓶可以理解。
採用史特林發動機式的絕氣推進系統（AIP），以潛艦自帶氧氣進行循環，優點是燃燒室內不產生爆震，噪音較傳統柴油主機小、處理廢氣簡單，但缺點製程較複雜、造價昂貴、體積大、潛艦水下航行速度慢，因此日本海上自衛隊自蒼龍級第5艘瑞龍號（舷號SS-505）後，開始引進鋰電池，逐步取代AIP。蒼龍級最後2艘凰龍號（舷號SS-511）與鬥龍號（舷號SS-512)已捨棄傳統AIP，成為全鋰電潛艦。
日本海上自衛隊預計採購6艘大鯨級潛艦，首艘「大鯨號」（舷號SS-513）、第二艘「白鯨號」（舷號SS-514），分別於2022年3月、2023年3月服役。