消防小隊長昨眼皮跳不停　今早找到明揚失聯9天傅班長

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張哲豪說，昨晚他的眼皮就一直跳，因為自己並不迷信，一度以為自己要顏面神經失調了，但因這幾天都陸續在現場支援，同事就說「會不會今天就找到了」，沒想到真的找到了。
縣府工務處長楊慶哲則指出，昨日在現場打通一條通道，並勘查通道左右兩邊狀況，但晚間視線不良，現場便擬定策略，在今日上午先搜尋通道左右兩邊，若找不到，就再往深處搜尋，今天上午消防弟兄就找到失聯的傅姓班長，但遺體下半身都被壓在機具下。
楊慶哲說，希望盡全力保留完整的遺體，但現場結構複雜，有柱有樑，所以現場人員先設法移除路上的機具、往前推進，再設法將壓在遺體上的機具慢慢移除，所需時間可能會超過半天。
明揚爆炸案自9月22日發生迄今，屏東消防局共動員668人，包含警消344人、義消324人，車輛135車，加上工務處人力近百人次、小怪手24車次、大型怪手及破壞剪88車次、鏟土機22車次，連中秋夜也沒放棄搜救，今日一早消防局也出動9車37人，分2大組展開地毯式搜索。
縣長周春米指出，現場經過長達幾天的搜尋，之前都是透過公司給予的資訊進行搜索，昨日經縣府消防局、工務處相關同仁，包括結構技師、土木技士也一起，大家漏夜討論，因為現場不好進入，在今天便由一位同仁爬進去尋找，感謝傅姓班長聽到大家的呼叫，讓大家找到祂，加上現場有找到傅姓班長的眼鏡和項鍊，經過家屬指認，確定就是傅姓班長。
而在傅姓班長大體送出後，明揚9天悲傷且沈重的搜救行動告一段落，消防局將在做最後的清查後，除檢方指示保全範圍外，其餘交還明揚公司善後。這場意外造成10人死亡，上百人受傷，其中奪走4位英勇消防弟兄的生命，屏東縣政府將於10月5日上午9時在縣立體育館舉辦聯合公祭，送4位英雄最後一程。
周春米說，縣府和經濟部有達成協議，經過這一次的教訓，中央經濟部所管的園區、內政部消防署還有地方政府，會就園區的消防管理進行更明確的檢討，明揚的問題是，一開始沒有照它的建照、使照申請的去使用，後來使用這些公共危險物品也沒有盡到申報的責任，所以造成這樣子人禍，相關的檢討，勢必是劍及履及，也會針對相關的需求、相關的作為聯繫相關的單位，中央跟地方一起來面對，中央跟地方一起來努力。
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